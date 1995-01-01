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    Кашшаи: «Гордимся достигнутыми результатами. Дали шанс всем молодым судьям»

    Виктор Кашшаи прокомментировал отставку с поста главы департамента судейства РФС.

    «Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане.

    С января 2020 года в РПЛ дебютировали шесть новых судей, многие из которых доказали свое мастерство в топовых матчах. Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в ФНЛ-1 и начали развивать женское судейство.

    Высокое качество работы российских судей было признано ФИФА и УЕФА, поскольку в 2021 году ФИФА и УЕФА назначили российских судей на все крупные международные мероприятия: ЕВРО-2020, Олимпийские игры, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по футзалу.

    Также российские бригады арбитров судили Суперкубок УЕФА и финал Олимпийских игр среди женщин.

    Мы гордимся достигнутыми результатами. В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе», – сказал Кашшаи.

    • Кашшаи возглавлял департамент судейства РФС с января 2020 года.
    • Сообщалось, что его может заменить серб Милорад Мажич.
    • По информации «Спорт-Экспресса», в российский судейский корпус могут прийти итальянские специалисты.

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    Источник: сайт РФС

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