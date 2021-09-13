Кашшаи: «Гордимся достигнутыми результатами. Дали шанс всем молодым судьям»

Виктор Кашшаи прокомментировал отставку с поста главы департамента судейства РФС.

«Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане.

С января 2020 года в РПЛ дебютировали шесть новых судей, многие из которых доказали свое мастерство в топовых матчах. Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в ФНЛ-1 и начали развивать женское судейство.

Высокое качество работы российских судей было признано ФИФА и УЕФА, поскольку в 2021 году ФИФА и УЕФА назначили российских судей на все крупные международные мероприятия: ЕВРО-2020, Олимпийские игры, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по футзалу.

Также российские бригады арбитров судили Суперкубок УЕФА и финал Олимпийских игр среди женщин.

Мы гордимся достигнутыми результатами. В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе», – сказал Кашшаи.