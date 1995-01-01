Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Шварц: «К сожалению, футболисты мажут пенальти»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:2).

    • «Динамо» вело со счетом 1:0 до 75-й минуты.
    • На 89-й минуте нападающий Клинтон Н'Жи не реализовал пенальти.

    – У нас было совершенно два разных тайма. В первом тайме мы доминировали, владели и игровым, и территориальным преимуществом. Создали достаточно много моментов, после потери мяча сразу вступали в контрпрессинг и отбор. Могли забить больше, чем один мяч в первом тайме. Заслужено вели после первого тайма, но, к сожалению, в одном из моментов мяч попал только в перекладину.

    Во втором тайме было много потерь мяча, простых ошибок. Тактически в некоторых моментах мы сыграли не так правильно, как должны были. Дали шанс сопернику вернуться в игру, поймать ритм.

    – Почему пенальти бил Клинтон Н’Жи?

    – Как вы знаете, у нас штатный пенальтист – Фомин. Но к тому моменту его уже не было на поле. Моро тоже игрок, который мог пробить, но его тоже не было. Приняли решение, что пенальти пробьет Клинтон. Это случается в футболе. К сожалению, футболисты мажут пенальти, что и произошло сегодня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89281
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67503
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru