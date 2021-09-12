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Шварц: «К сожалению, футболисты мажут пенальти»

12 сентября 2021, 22:28
6

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:2).

  • «Динамо» вело со счетом 1:0 до 75-й минуты.
  • На 89-й минуте нападающий Клинтон Н'Жи не реализовал пенальти.

– У нас было совершенно два разных тайма. В первом тайме мы доминировали, владели и игровым, и территориальным преимуществом. Создали достаточно много моментов, после потери мяча сразу вступали в контрпрессинг и отбор. Могли забить больше, чем один мяч в первом тайме. Заслужено вели после первого тайма, но, к сожалению, в одном из моментов мяч попал только в перекладину.

Во втором тайме было много потерь мяча, простых ошибок. Тактически в некоторых моментах мы сыграли не так правильно, как должны были. Дали шанс сопернику вернуться в игру, поймать ритм.

– Почему пенальти бил Клинтон Н’Жи?

– Как вы знаете, у нас штатный пенальтист – Фомин. Но к тому моменту его уже не было на поле. Моро тоже игрок, который мог пробить, но его тоже не было. Приняли решение, что пенальти пробьет Клинтон. Это случается в футболе. К сожалению, футболисты мажут пенальти, что и произошло сегодня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Н'Жи Клинтон Шварц Сандро
Комментарии (6)
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paracetamol
1631479226
По пенальти ничья 0-0. Так что не плачься.
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житель СПб
1631480195
Ну забил бы он пенальти, было бы 2:2, и что - можно было бы оценить, что Динамо успешно выполнило план на игру? Нет, конечно. Так что дело не в пенальти, а в потерянной нити игры. Ничего страшного, бывает. За битого двух небитых дают!
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serglider
1631480308
Клинтона к пробитию пенальти больше подпускать, близко в Динамо, не стоит))) Дело не в том, что он не забил, как он это сделал! Без разбега, с места, еле-еле пнул по мячу...
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portero
1631508714
Нигматулин сместился в левый угол от себя, но НЖи всё равно пробил в этот угол (он не промазал), похоже он видел только створ ворот или его переиграл воротчик...
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Евгений Лесников
1631528120
Следует признать,что вчерашний матч был интересен не только болельщикам из Динамо и Нижнего Новгорода...Во втором тайме динамовцы,проявили на мой взгляд,излишнюю самоуверенность,что часто приводит в футболе к неожиданностям,для хозяев- неприятным....Команда у господина Шварца молодая и перспективная,они еще поборятся за высокие места в чемпионате,судя по первому тайму.
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