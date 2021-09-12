Шварц: «К сожалению, футболисты мажут пенальти»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:2).

«Динамо» вело со счетом 1:0 до 75-й минуты.

На 89-й минуте нападающий Клинтон Н'Жи не реализовал пенальти.

– У нас было совершенно два разных тайма. В первом тайме мы доминировали, владели и игровым, и территориальным преимуществом. Создали достаточно много моментов, после потери мяча сразу вступали в контрпрессинг и отбор. Могли забить больше, чем один мяч в первом тайме. Заслужено вели после первого тайма, но, к сожалению, в одном из моментов мяч попал только в перекладину.

Во втором тайме было много потерь мяча, простых ошибок. Тактически в некоторых моментах мы сыграли не так правильно, как должны были. Дали шанс сопернику вернуться в игру, поймать ритм.

– Почему пенальти бил Клинтон Н’Жи?

– Как вы знаете, у нас штатный пенальтист – Фомин. Но к тому моменту его уже не было на поле. Моро тоже игрок, который мог пробить, но его тоже не было. Приняли решение, что пенальти пробьет Клинтон. Это случается в футболе. К сожалению, футболисты мажут пенальти, что и произошло сегодня.