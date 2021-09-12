«Спартак» попросил Роспотребнадзор пустить на матч с «Легией» 15 тысяч зрителей

«Спартак» продолжает работать с Роспотребнадзором по вопросу посещаемости матча Лиги Европы против «Легии». На текущий момент разрешено присутствовать на игре только 3000 зрителей.

«Мы направили еще один запрос в Роспотребнадзор, чтобы нам увеличили квоту на матч против «Легии» до 15 тысяч зрителей», – сообщил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

С «Легией» московская команда встретится 15 сентября. Это будет стартовый матч группового этапа Лиги Европы.

На прошлой неделе на матче Россия – Мальта (тоже «Открытие Банк Арена») присутствовало более 10 тысяч зрителей.

Накануне в России был выявлен 18891 новый заболевший коронавирусом.

Роспотребнадзор отказался увеличить квоту для болельщиков «Спартака» на матчи с «Химками» и «Легией»