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    «Спартак» попросил Роспотребнадзор пустить на матч с «Легией» 15 тысяч зрителей

    «Спартак» продолжает работать с Роспотребнадзором по вопросу посещаемости матча Лиги Европы против «Легии». На текущий момент разрешено присутствовать на игре только 3000 зрителей.

    «Мы направили еще один запрос в Роспотребнадзор, чтобы нам увеличили квоту на матч против «Легии» до 15 тысяч зрителей», – сообщил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    • С «Легией» московская команда встретится 15 сентября. Это будет стартовый матч группового этапа Лиги Европы.
    • На прошлой неделе на матче РоссияМальта (тоже «Открытие Банк Арена») присутствовало более 10 тысяч зрителей.
    • Накануне в России был выявлен 18891 новый заболевший коронавирусом.

    Роспотребнадзор отказался увеличить квоту для болельщиков «Спартака» на матчи с «Химками» и «Легией»

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +279

      I'll be back 22 минуты назад

      Спартак попросил. Роспотребхрякнадзор сказал подумает....

      0
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      Рейтинг: +6365

      серега кашин 28 минут назад

      правильно надо число зрителей увеличивать, а то кому то в москве можно а кому то нет, просто двойные стандарты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7703

      playsh 31 минуту назад

      Роспотреб надо не просить,Роспотребу надо подсластить...

      0
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      Рейтинг: +12899

      paracetamol 1 час назад

      И чё Роспозорнадзор ответил?

      2
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      Рейтинг: +7703

      playsh > paracetamol 28 минут назад

      Ты скажи,ты скажи
      Чё те надо,чё те надо
      Может быть,может быть
      Чё и дам...

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