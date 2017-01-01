Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Роналду: «Ожидал, что забью «Ньюкаслу», но не два гола. Перед игрой я сильно нервничал»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался после матча четвертого тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:1). Португалец оформил дубль.

    «Не ожидал, что забью два гола. Один – да, но не два. Благодарю фанатов за поддержку, горжусь ими.

    Самое главное – выигрывать матчи. Нужно побеждать, строить команду, развивать клуб, улучшать командный дух. Мы к этому стремимся. Рад, что забил, но команда – это самое важное.

    Перед матчем я сильно нервничал. Думаю, это нормально. Не ожидал, что они будут петь мое имя весь матч. Я волновался», – сказал Роналду.

    • Это был 1-й матч для португальца после возвращения в «Манчестер Юнайтед».
    • Роналду установил рекорд АПЛ по промежутку между двумя матчами.
    • Роналду – самый возрастной автор гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за последние 8 лет. Игроку 36 лет.

    Мама Роналду присутствовала на матче «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Португалец оформил дубль

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Okko Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:40
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +319

      Снег 1 час назад

      Чувствительная покупка МЮ. Сэр Фергюсон и Сульшер взвесили и решили. Роналду снова забивает, и как! Словно и не было 12 лет его отсутствия. Удачи, МЮ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1830

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Ну блин! Команда прогрессирует. Фанаты рады, в таблице сейчас на первом месте, тренер легенда клуба, Рон усиление. Просто идеальная картина. И я прекрасно понимаю выбор Роналду потому что в такой ситуации еще и хочется играть когда все на драйве, улыбаются и машут. И, как минимум, смотреть МЮ теперь намного интересней.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1198

      Вот оно чё Михалыч > Красногорск_Фан 2 часа назад

      Там еще Варан в тему.Усиление хорошее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1198

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      етвертого тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:1)=========Бомбардир за что так Лингарда невзлюбили ? Он забил четвертый гол, сделал счет 4-1, а вы этот гол не засчитали.У вас 3-1 ))
      А Рон удивил своим заявлением, что он сильно нервничал. Ведь он супермастер ,
      всего добился -- чего ему нервничать ....
      Оказывается КриРо человек. Я то думал что он не человек , а пришелец из другой Галактики. Ведь все что он сотворил в футболе, выше человеческих возможностей. Только космическому Созданию под силу. )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9931

      житель СПб 3 часа назад

      Пересмотрел голы. Казалось бы - ничего особенного, добивание, а второй - в "домик". Но этим и отличается настоящий нап - он забивает тогда, когда НАДО. Действительно, Роналду - явление в футболе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1198

      Вот оно чё Михалыч > житель СПб 2 часа назад

      Казалось бы - ничего особенного======В этом то и мастерство . То что выглядит очень просто и легко на поле -- результат многолетних тренировок на пределе и мощной концентрации на действии.
      Добил мяч ---голевое чутье, умение оказаться в нужное время в нужном месте ., высокая скорость движения.
      Второй гол -- ракетой улетел от защитника, молниеносно оценил ситуацию.ТОЧНО пробил между ног ( неберущийся мяч ) . И все это в 36 лет --когда большинство уходят из спорта.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89281
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67503
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru