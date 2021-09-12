Роналду: «Ожидал, что забью «Ньюкаслу», но не два гола. Перед игрой я сильно нервничал»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался после матча четвертого тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:1). Португалец оформил дубль.

«Не ожидал, что забью два гола. Один – да, но не два. Благодарю фанатов за поддержку, горжусь ими.

Самое главное – выигрывать матчи. Нужно побеждать, строить команду, развивать клуб, улучшать командный дух. Мы к этому стремимся. Рад, что забил, но команда – это самое важное.

Перед матчем я сильно нервничал. Думаю, это нормально. Не ожидал, что они будут петь мое имя весь матч. Я волновался», – сказал Роналду.

Это был 1-й матч для португальца после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

Роналду установил рекорд АПЛ по промежутку между двумя матчами.

Роналду – самый возрастной автор гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за последние 8 лет. Игроку 36 лет.

Мама Роналду присутствовала на матче «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Португалец оформил дубль