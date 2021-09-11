Мама Роналду присутствовала на матче «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Португалец оформил дубль

Вся семья форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду присутствовала на трибунах во время матча четвертого тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:1). Это была первая встреча для португальца после возвращения в АПЛ.
Мама Роналду не смогла сдержать эмоций после одного из голов сына. Игрок оформил дубль.
- Роналду – самый возрастной автор гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за последние 8 лет. Игроку 36 лет.
- Роналду опередил по количеству голов в АПЛ (86) Эдена Азара (85) и Фернандо Торреса (85).
- «Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ.
Источник: твиттер Ambo