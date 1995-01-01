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    Мама Роналду присутствовала на матче «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Португалец оформил дубль

    Вся семья форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду присутствовала на трибунах во время матча четвертого тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:1). Это была первая встреча для португальца после возвращения в АПЛ.

    Мама Роналду не смогла сдержать эмоций после одного из голов сына. Игрок оформил дубль.

    • Роналду – самый возрастной автор гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за последние 8 лет. Игроку 36 лет.
    • Роналду опередил по количеству голов в АПЛ (86) Эдена Азара (85) и Фернандо Торреса (85).
    • «Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Ambo

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