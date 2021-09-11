Мама Роналду присутствовала на матче «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Португалец оформил дубль

Вся семья форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду присутствовала на трибунах во время матча четвертого тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:1). Это была первая встреча для португальца после возвращения в АПЛ.

Мама Роналду не смогла сдержать эмоций после одного из голов сына. Игрок оформил дубль.