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Роналду установил рекорд АПЛ по промежутку между двумя матчами

12 сентября 2021, 08:56
10

Накануне нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сыграл в АПЛ впервые за 12 лет и 118 дней. Это рекорд по промежутку между двумя матчами турнира.

В матче с «Ньюкаслом» португалец оформил дубль (3:1).

  • Последней игрой Роналду в предыдущий приход в «Манчестер Юнайтед» был матч с «Арсеналом» 16 мая 2009 года.
  • Роналду – самый возрастной автор гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за последние 8 лет. Игроку 36 лет.
  • Роналду опередил по количеству голов в АПЛ (86) Эдена Азара (85) и Фернандо Торреса (85).

Мама Роналду присутствовала на матче «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Португалец оформил дубль

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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Maxi_7
1631432314
У Роналду что ни игра, то рекорд))
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Plyash
1631433294
Это чушь,а не рекорд,ребята.С чем сравнивать? Кто там это пишет,"Бомбардир.ру"? Рекорд - это спортивный показатель,коих у Рона не счесть. А этот промежуток времени между каких-то игр просто в лучшем случае статистика,или просто занимательная информация,большинству из нас совершенно ненужная. Всем удачи,в первую очередь самому Кришу.
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KOLBIS
1631433781
4-1...
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slavа0508
1631437565
Раналдо сам человек рекорд ...Последние пару тройку лет начинаю склоняться что именно роналдо лучший игрок современности. показал свою состоятельность в трёх разных клубах и в трёх разных чемпионатах ...
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серега кашин
1631438566
дебют выдался отличным, а 100 в апл он точно забьет
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DOCTOR PENALTY
1631526489
Он и по другим промежуткам рекорды ставить не промах.)
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