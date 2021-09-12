Роналду установил рекорд АПЛ по промежутку между двумя матчами

Накануне нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сыграл в АПЛ впервые за 12 лет и 118 дней. Это рекорд по промежутку между двумя матчами турнира.

В матче с «Ньюкаслом» португалец оформил дубль (3:1).

Последней игрой Роналду в предыдущий приход в «Манчестер Юнайтед» был матч с «Арсеналом» 16 мая 2009 года.

Роналду – самый возрастной автор гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за последние 8 лет. Игроку 36 лет.

Роналду опередил по количеству голов в АПЛ (86) Эдена Азара (85) и Фернандо Торреса (85).

Мама Роналду присутствовала на матче «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Португалец оформил дубль