Роналду установил рекорд АПЛ по промежутку между двумя матчами

Накануне нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сыграл в АПЛ впервые за 12 лет и 118 дней. Это рекорд по промежутку между двумя матчами турнира.
В матче с «Ньюкаслом» португалец оформил дубль (3:1).
- Последней игрой Роналду в предыдущий приход в «Манчестер Юнайтед» был матч с «Арсеналом» 16 мая 2009 года.
- Роналду – самый возрастной автор гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за последние 8 лет. Игроку 36 лет.
- Роналду опередил по количеству голов в АПЛ (86) Эдена Азара (85) и Фернандо Торреса (85).
Мама Роналду присутствовала на матче «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Португалец оформил дубль
Источник: Бомбардир.ру