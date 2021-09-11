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    Зайнутдинов не собирается уходить из ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов не покинет клуб, об этом сообщил его агент Евгений Новиков.

    Ранее Sports.kz писал, что 23-летний футболист может сменить команду, чтобы получать больше игровой практики.

    «Эта информация – слухи и абсолютная неправда. Бактиер – игрок ЦСКА, у него длительный контракт, и никуда он не собирается уходить.

    Он восстановился после травмы и планомерно подходит к тому, чтобы получать время по состоянию здоровья. Руководство клуба на него рассчитывает, а Бактиер рассчитывает начать играть.

    Он играл за сборную 30 минут – это было запланировано. Давать полноценную нагрузку пока нельзя, сейчас он играет столько, сколько надо ему играть», – сказал агент.

    • Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 27 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +466

      111ax 1 час назад

      трудяга на поле

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