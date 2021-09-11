Зайнутдинов не собирается уходить из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов не покинет клуб, об этом сообщил его агент Евгений Новиков.

Ранее Sports.kz писал, что 23-летний футболист может сменить команду, чтобы получать больше игровой практики.

«Эта информация – слухи и абсолютная неправда. Бактиер – игрок ЦСКА, у него длительный контракт, и никуда он не собирается уходить.

Он восстановился после травмы и планомерно подходит к тому, чтобы получать время по состоянию здоровья. Руководство клуба на него рассчитывает, а Бактиер рассчитывает начать играть.

Он играл за сборную 30 минут – это было запланировано. Давать полноценную нагрузку пока нельзя, сейчас он играет столько, сколько надо ему играть», – сказал агент.