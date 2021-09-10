Газизов: «Сейчас развитие профессионального спорта в России без господдержки невозможно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает нецелесообразным отказываться от государственной поддержки.

– «Жирные» времена, когда в Россию приезжало множество сильных легионеров ещe могут вернуться?

– Я надеюсь, что они вернутся. Даже сейчас обсуждение увеличения доходов от телеправ, букмекеров, спонсорства и много чего ещe внесeт свой вклад.

– А это может произойти, в случае всe большего ухода российского футбола от государственной поддержки? Такие тенденции ведь наблюдаются...

– Я пока не смотрю так далеко. Без господдержки на сегодняшний день невозможно развитие профессионального спорта в России.

Но углубляться в эту тему не хочется. Это уже больше политические вопросы. Думаю, все понимают необходимость господдержки для профессионального спорта. На данном этапе. Со временем это может измениться.