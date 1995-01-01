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    Газизов: «Сейчас развитие профессионального спорта в России без господдержки невозможно»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает нецелесообразным отказываться от государственной поддержки.

    – «Жирные» времена, когда в Россию приезжало множество сильных легионеров ещe могут вернуться?

    – Я надеюсь, что они вернутся. Даже сейчас обсуждение увеличения доходов от телеправ, букмекеров, спонсорства и много чего ещe внесeт свой вклад.

    – А это может произойти, в случае всe большего ухода российского футбола от государственной поддержки? Такие тенденции ведь наблюдаются...

    – Я пока не смотрю так далеко. Без господдержки на сегодняшний день невозможно развитие профессионального спорта в России.

    Но углубляться в эту тему не хочется. Это уже больше политические вопросы. Думаю, все понимают необходимость господдержки для профессионального спорта. На данном этапе. Со временем это может измениться.

    • По итогам 6 туров башкирцы идут на 13-м месте в РПЛ.
    • «Уфа» опережает зону вылета на 1 очко.
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    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      чаппай 1 час назад

      Конечно не возможно, потому что нет здоровой экономической среды, нет бизнеса, готового брать на себя социалку в таком объёме! И пока у власти едрисня и совковая гэбня, так и будет!

      2
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      Рейтинг: +7608

      Alekxei Z. 1 час назад

      Зачем вам футбол ?
      Единственный стадион с искусственным полем.
      Никакого развития, вовремя подсуетились с градусником и продлили прописку в РПЛ.
      Ваше лицо это Земфира , Шевчук и Салават Юлаев.

      0
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      Рейтинг: +1119

      Enter2006 1 час назад

      А без мозгов - тем более!

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