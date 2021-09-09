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    Смольников летом отказал «Хайдуку». Он не решился уезжать из России

    Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о несостоявшемся летнем переходе флангового защитника Игоря Смольникова в хорватский «Хайдук».

    «Хайдук» из Сплита очень настойчиво звал Смольникова к себе. Президент клуба был готов оплатить перелет семьи, самого Игоря, меня. Говорил: «Смотри, принимай решение».

    Давали контракт на три года. Игорь несколько раз разговаривал со спортивным директором клуба, но не решился на переезд и остался в России», – сказал Маньяков.

    • В июле Смольников подписал контракт с тульским «Арсеналом».
    • До этого он 1 год отыграл в составе «Краснодара».
    • В этом сезоне игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 23:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +51474

      portero 4 минуты назад

      Наверное и здесь неплохо кормят, зачем переезжать? Уже не мальчик, пора и к отдыху готовиться..

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