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  • Смольников летом отказал «Хайдуку». Он не решился уезжать из России

Смольников летом отказал «Хайдуку». Он не решился уезжать из России

9 сентября 2021, 23:04
9

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о несостоявшемся летнем переходе флангового защитника Игоря Смольникова в хорватский «Хайдук».

«Хайдук» из Сплита очень настойчиво звал Смольникова к себе. Президент клуба был готов оплатить перелет семьи, самого Игоря, меня. Говорил: «Смотри, принимай решение».

Давали контракт на три года. Игорь несколько раз разговаривал со спортивным директором клуба, но не решился на переезд и остался в России», – сказал Маньяков.

  • В июле Смольников подписал контракт с тульским «Арсеналом».
  • До этого он 1 год отыграл в составе «Краснодара».
  • В этом сезоне игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арсенал Хайдук Смольников Игорь
Комментарии (9)
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portero
1631218162
Наверное и здесь неплохо кормят, зачем переезжать? Уже не мальчик, пора и к отдыху готовиться..
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Hektor 84
1631219923
Ждет предложения от Реала и Барсы)))
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житель СПб
1631221102
Для настоящего футболиста - неправильное решение. Для искателя денег - правильное.
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egoric0kom
1631222333
Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo ------- http://bit.do/vsisky
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jek718875
1631247244
Вот кто патриот страны, в депутаты его!
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Иван Петров 1986
1631256168
Там явно меньше платят. Лимит в действии.
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Давид59
1631256794
Думаю, из Хорватии у него были бы шансы на возвращение в сборную. Из Тулы - вряд-ли
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zigbert
1631259889
В таком возрасте идти в иностранный клуб, рискованное решение.
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