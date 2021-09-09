Смольников летом отказал «Хайдуку». Он не решился уезжать из России

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о несостоявшемся летнем переходе флангового защитника Игоря Смольникова в хорватский «Хайдук».
«Хайдук» из Сплита очень настойчиво звал Смольникова к себе. Президент клуба был готов оплатить перелет семьи, самого Игоря, меня. Говорил: «Смотри, принимай решение».
Давали контракт на три года. Игорь несколько раз разговаривал со спортивным директором клуба, но не решился на переезд и остался в России», – сказал Маньяков.
- В июле Смольников подписал контракт с тульским «Арсеналом».
- До этого он 1 год отыграл в составе «Краснодара».
- В этом сезоне игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.
Источник: Sport24