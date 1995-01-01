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    Депутат Пайкин: «РФС сильно лоббирует возвращение пива на стадионы»

    РФС выступает за продажу пива на российских стадионах. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Борис Пайкин.

    «Насколько знаю, законопроект [о продаже пива на стадионах] был отложен. Но сегодня РФС его сильно лоббирует. Для футбольных клубов это тоже немаловажно, потому что любая финансовая поддержка приносит плюс.

    К тому же мы понимаем, что люди приходят на стадион смотреть футбол, а не напиваться. Напиться можно дома перед телевизором. За 15 минут перерыва на арене больше двух кружек пива не выпьешь и не напьешься. Так что слова противников законопроекта, что мы выносим алкоголизм на стадион, не совсем верны. Будет вынесен законопроект – будем рассматривать. Говорят, есть уже какие-то поправки. Но я их не видел. Будем изучать», – сказал Пайкин.

    • Продажу пива на российских стадионах запретили в 2005 году.
    • Законопроект о возвращении спиртного напитка на стадионы находится в Госдуме уже 2 года.
    • В частности, за продажу пива на стадионах выступает «Спартак».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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