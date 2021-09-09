Депутат Пайкин: «РФС сильно лоббирует возвращение пива на стадионы»

РФС выступает за продажу пива на российских стадионах. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Борис Пайкин.

«Насколько знаю, законопроект [о продаже пива на стадионах] был отложен. Но сегодня РФС его сильно лоббирует. Для футбольных клубов это тоже немаловажно, потому что любая финансовая поддержка приносит плюс.

К тому же мы понимаем, что люди приходят на стадион смотреть футбол, а не напиваться. Напиться можно дома перед телевизором. За 15 минут перерыва на арене больше двух кружек пива не выпьешь и не напьешься. Так что слова противников законопроекта, что мы выносим алкоголизм на стадион, не совсем верны. Будет вынесен законопроект – будем рассматривать. Говорят, есть уже какие-то поправки. Но я их не видел. Будем изучать», – сказал Пайкин.

Продажу пива на российских стадионах запретили в 2005 году.

Законопроект о возвращении спиртного напитка на стадионы находится в Госдуме уже 2 года.

В частности, за продажу пива на стадионах выступает «Спартак».

Кокорин: «После матчей иногда пью пиво, водку не люблю»