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  • Депутат Пайкин: «РФС сильно лоббирует возвращение пива на стадионы»

Депутат Пайкин: «РФС сильно лоббирует возвращение пива на стадионы»

9 сентября 2021, 20:45
9

РФС выступает за продажу пива на российских стадионах. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Борис Пайкин.

«Насколько знаю, законопроект [о продаже пива на стадионах] был отложен. Но сегодня РФС его сильно лоббирует. Для футбольных клубов это тоже немаловажно, потому что любая финансовая поддержка приносит плюс.

К тому же мы понимаем, что люди приходят на стадион смотреть футбол, а не напиваться. Напиться можно дома перед телевизором. За 15 минут перерыва на арене больше двух кружек пива не выпьешь и не напьешься. Так что слова противников законопроекта, что мы выносим алкоголизм на стадион, не совсем верны. Будет вынесен законопроект – будем рассматривать. Говорят, есть уже какие-то поправки. Но я их не видел. Будем изучать», – сказал Пайкин.

  • Продажу пива на российских стадионах запретили в 2005 году.
  • Законопроект о возвращении спиртного напитка на стадионы находится в Госдуме уже 2 года.
  • В частности, за продажу пива на стадионах выступает «Спартак».

Кокорин: «После матчей иногда пью пиво, водку не люблю»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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1631211313
Так ясное дело, это колоссальные деньги. Не вижу ничего плохого в продаже пива на стадионах, кто хочет, тот накидается и до матча, так пусть на этом клубы хоть какую-то копейку заработают, а не окрестные пивняки. Шашлычка на левом берегу Дона, недалеко от стадиона Ростова, в дни матчей, особенно с большими командами, месячную выручку делает.
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Fusballer
1631214509
Де... Пайкин, пиво на стадионах коронавирус будет пить, и притом не заплатит!
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VVM1964
1631215749
Депутаты активизировались - к чему бы это ? Ах да - выборы на носу !!! )
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portero
1631218440
Так пока пиво заррещено можно копеечку сосать с пивняков, типо за работу по продвижению проекта, так что депутатики никак не заинтересованы в решении вопроса.... Так пообещать перед выборами ВСЁ и них.. чего не сделать, ну ублюдки 95%,другим туда никак не пробиться...
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egoric0kom
1631222363
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Дядя Серёжа
1631238074
Я работаю в стареньком ледовом дворце с туалетами из СССР (без ремонта). Боюсь пива не вытянем
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vovan111
1631249203
Пивко на стадионы, да это будет просто класс,давно пора!!!Во первых с финансовой стороны огромная выгода и болельщику приятно!!!
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yorgenbarenz
1631252229
Это очень важно сейчас.Крайне необходимо вернуть пиво на стадионы.И не допускать на стадионы назойливых полицейских.Ссать можно будет где угодно,не отвлекаясь от просмотра матча.
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