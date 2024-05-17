Известный российский гроссмейстер рассказал, почему рад неудачам «Зенита»

Бывший претендент на звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий, называя факты о себе, сказал, что не любит «Зенит», а затем объяснил почему.

«Ну, во-первых, для моего «Спартака» это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, «Зенит» – команда с исключительными для российского чемпионата возможностями. Почему в Германии многие ненавидят «Баварию», а во Франции – «ПСЖ»? По тем же причинам. Богатейшие клубы, давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают», – сказал Непомнящий.