Известный российский гроссмейстер рассказал, почему рад неудачам «Зенита»

Бывший претендент на звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий, называя факты о себе, сказал, что не любит «Зенит», а затем объяснил почему.
«Ну, во-первых, для моего «Спартака» это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, «Зенит» – команда с исключительными для российского чемпионата возможностями. Почему в Германии многие ненавидят «Баварию», а во Франции – «ПСЖ»? По тем же причинам. Богатейшие клубы, давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают», – сказал Непомнящий.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 51 очком после 28 матчей. За два тура до финиша команда отстает на 2 очка от «Динамо».
- Петербуржцы вышли в финал Кубка России, где встретятся с «Балтикой».