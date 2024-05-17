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    • Известный российский гроссмейстер рассказал, почему рад неудачам «Зенита»

    Известный российский гроссмейстер рассказал, почему рад неудачам «Зенита»

    Бывший претендент на звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий, называя факты о себе, сказал, что не любит «Зенит», а затем объяснил почему.

    «Ну, во-первых, для моего «Спартака» это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, «Зенит» – команда с исключительными для российского чемпионата возможностями. Почему в Германии многие ненавидят «Баварию», а во Франции – «ПСЖ»? По тем же причинам. Богатейшие клубы, давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают», – сказал Непомнящий.

    • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 51 очком после 28 матчей. За два тура до финиша команда отстает на 2 очка от «Динамо».
    • Петербуржцы вышли в финал Кубка России, где встретятся с «Балтикой».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Kollljan
    1715932642
    А я радуюсь, когды ты проигрываешь.
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