Назван размер зарплаты Станковича в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович будет зарабатывать в московском клубе 1,2 миллиона евро в год, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Он подписал двухлетний контракт с красно-белыми и приступит к работе по завршении текущего сезона.

Станкович в данный момент возглавляет «Ференцварош». Команда в этом году выиграла чемпионский титул и проиграла в финале Кубка Венгрии.

По данным журналиста Ивана Карпова, оклад сербского тренера в клубе из Будапешта составлял 50 тысяч евро в месяц. «Спартак» заполучил нового тренера, заплатив «Ференцварошу» неустойку в размере 200 тысяч евро.