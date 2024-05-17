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    Назван размер зарплаты Станковича в «Спартаке»

    Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович будет зарабатывать в московском клубе 1,2 миллиона евро в год, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Он подписал двухлетний контракт с красно-белыми и приступит к работе по завршении текущего сезона.

    • Станкович в данный момент возглавляет «Ференцварош». Команда в этом году выиграла чемпионский титул и проиграла в финале Кубка Венгрии.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, оклад сербского тренера в клубе из Будапешта составлял 50 тысяч евро в месяц. «Спартак» заполучил нового тренера, заплатив «Ференцварошу» неустойку в размере 200 тысяч евро.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (2)
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    Иван Петров 1986
    1715932743
    Ну понятно. Еще один кот в мешке, и еще один провальный сезон.
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    LOKOfanatik19
    1715932759
    Нормально так, удвоил зп)) Интересно будет посмотреть на него )
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