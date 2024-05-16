Стало известно, за сколько «Спартак» выкупил Станковича у «Ференцвароша»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл размер компенсации за уход тренера «Ференцвароша» Деяна Станковича в «Спартак».
Серб имел право покинуть команду при условии выплаты неустойки в размере четырех месячных зарплат.
Его оклад составлял 50 тысяч евро в месяц, то есть спартаковцы заполучили нового тренера за 200 тысяч евро.
- Станкович приступит к работе в клубе РПЛ летом.
- С «Ференцварошем» он выиграл чемпионат Венгрии.
- Контракт с балканцем подписан на 2 года.
- До венгерского клуба он возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».