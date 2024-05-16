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    • Он оформил дубль в финале Кубка России, а через 10 дней прибил чемпионов мира на «Стад де Франс»! Вспомним первый российский трофей в истории «Зенита»

    Он оформил дубль в финале Кубка России, а через 10 дней прибил чемпионов мира на «Стад де Франс»! Вспомним первый российский трофей в истории «Зенита»


    5
    Голосов: 3
    16.05.2024 23:00
    Большой футбольный вечер в «Лужниках».

    Питерский «Зенит» все же обыграл ЦСКА, добившись нужного результата в серии пенальти, и вышел в Суперфинал Кубка России по футболу. Этот турнир команда из Санкт-Петербурга выигрывает гораздо реже, чем чемпионат страны. Последний на данный момент зенитовский триумф в Кубке случился четыре года назад – в 2020-м. Тогда команда Сергея Семака обыграла подмосковные «Химки» со счетом 1:0.

    «Зенит» – многолетний лидер российского футбола, регулярно пополняющий свою коллекцию титулов. Но было время, когда сам факт выхода команды в финал Кубка страны уже рассматривался как большой успех. Клуб тогда еще не обладал огромным бюджетом и не совершал многомилионные трансферы. Переносимся в 1999-й год. 25 лет назад питерцы боролись с московским «Динамо» за второй по значимости трофей российского футбола.

    Как и сейчас, финал Кубка проводили на столичном стадионе «Лужники». В тот день, 26-го мая, на трибунах главной арены страны собралось 22 тысячи зрителей. Как минимум половина из них поддерживала «Зенит».

    Ни у той, ни у другой команды в стартовом составе не было легионеров из дальнего зарубежья. У «Зенита» в воротах играл Роман Березовский, пятерку защитников составили Бабий, Кондрашов, Овсепян, Игонин и Вернидуб. В центре поля действовали Лепехин, Горшков и Максимюк, в атаке – Панов и Попович.

    Ворота «Динамо» защищал Евгений Плотников. Трио защитников составляли Клюев, Островский и Точилин. В средней линии играли Головской, Радимов, Гришин, Гусев и Ромащенко. В нападении – Писарев и Терехин.

    Питерцы в том сезоне впервые добрались до решающей стадии Кубка России. Да и вообще команда давным-давно не выигрывала титулы – после чемпионства в 1984-м году трофеев у «Зенита» не было. «Динамо» доминировало в первом тайме и сумело открыть счет. На 23 минуте забил Николай Писарев. Он воспользовался отличной передачей Головского и распечатал ворота Березовского.

    Ну а после перерыва пришло время Александра Панова. Юркий форвард «Зенита» забил два красивейших гола. В первом случае он ловко обработал мяч в штрафной соперника и мощно пробил – без шансов для Плотникова. Во втором вновь ворвался во владения «Динамо», обыграл голкипера и отправил мяч в сетку. Интересно, что всего через 10 дней Панов вновь выстрелит дублем – в историческом матче между сборными Франции и России. Наша национальная команда победит действующих чемпионов мира – 3:2, а форвард «Зенита» станет настоящей звездой (помните строчку из песни группы «Сплин»: «Ну, так и я, слава Богу, Не Рики, не Мартин, Не выдвигался на Оскар, Французам не забивал»)?

    Перед поездкой на «Стад де Франс» Панов славно пошумел в «Лужниках». Два гола нападающего деморализовали «Динамо». В конце матча питерцы забили вновь – отличился Роман Максимюк. «Зенит» выиграл – 3:1 и завоевал первый трофей в своей российской истории.

    «Динамо» тяжело переживало ту неудачу. Спустя полгода после поражения в финале Кубка команду покинул Владислав Радимов. Один из самых ярких игроков нашего чемпионата вновь отправился в Испанию. Георгий Ярцев, тренировавший в то время бело-голубых, был уволен после крупного поражения от «Алании». Случилось это в июне 1999-го.

    В следующем сезоне «Зенит» сыграл в Кубке УЕФА. Получилось не то, чтобы очень успешно: в первом же раунде питерцы по сумме двух матчей уступили итальянской «Болонье» – 2:5.

    Панов примерно через год после победы сборной России над Францией перешел в клуб Лиги 1 – «Сент-Этьенн». Но проявить себя в Европе нападающий не сумел.

    Друзья, помните ли вы тот матч между «Зенитом» и «Динамо»? Возможно, кто-то из вас тогда, в мае 1999-го, находился на трибунах «Лужников». А кто-то наверняка следил за игрой по телевизору – матч показывали по ОРТ, а комментировал его Виктор Гусев. Оставляйте свои комментарии! И до встречи на «Бомбардире»!
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Вячеслав Евдокимов / fc-zenit.ru, Alexander Wilf / Global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    алдан2014
    1715857846
    Панов тогда дал нам незабываемые эмоции
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    acor94
    1715858615
    Вот вы говорите Газпром-Газпром, пришёл только в 2006, а кто спонсор то на футболках в 1999?
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