Он оформил дубль в финале Кубка России, а через 10 дней прибил чемпионов мира на «Стад де Франс»! Вспомним первый российский трофей в истории «Зенита»

Большой футбольный вечер в «Лужниках».

Питерский «Зенит» все же обыграл ЦСКА, добившись нужного результата в серии пенальти, и вышел в Суперфинал Кубка России по футболу. Этот турнир команда из Санкт-Петербурга выигрывает гораздо реже, чем чемпионат страны. Последний на данный момент зенитовский триумф в Кубке случился четыре года назад – в 2020-м. Тогда команда Сергея Семака обыграла подмосковные «Химки» со счетом 1:0.

«Зенит» – многолетний лидер российского футбола, регулярно пополняющий свою коллекцию титулов. Но было время, когда сам факт выхода команды в финал Кубка страны уже рассматривался как большой успех. Клуб тогда еще не обладал огромным бюджетом и не совершал многомилионные трансферы. Переносимся в 1999-й год. 25 лет назад питерцы боролись с московским «Динамо» за второй по значимости трофей российского футбола.

Как и сейчас, финал Кубка проводили на столичном стадионе «Лужники». В тот день, 26-го мая, на трибунах главной арены страны собралось 22 тысячи зрителей. Как минимум половина из них поддерживала «Зенит».

Ни у той, ни у другой команды в стартовом составе не было легионеров из дальнего зарубежья. У «Зенита» в воротах играл Роман Березовский, пятерку защитников составили Бабий, Кондрашов, Овсепян, Игонин и Вернидуб. В центре поля действовали Лепехин, Горшков и Максимюк, в атаке – Панов и Попович.

Ворота «Динамо» защищал Евгений Плотников. Трио защитников составляли Клюев, Островский и Точилин. В средней линии играли Головской, Радимов, Гришин, Гусев и Ромащенко. В нападении – Писарев и Терехин.

Питерцы в том сезоне впервые добрались до решающей стадии Кубка России. Да и вообще команда давным-давно не выигрывала титулы – после чемпионства в 1984-м году трофеев у «Зенита» не было. «Динамо» доминировало в первом тайме и сумело открыть счет. На 23 минуте забил Николай Писарев. Он воспользовался отличной передачей Головского и распечатал ворота Березовского.

Ну а после перерыва пришло время Александра Панова. Юркий форвард «Зенита» забил два красивейших гола. В первом случае он ловко обработал мяч в штрафной соперника и мощно пробил – без шансов для Плотникова. Во втором вновь ворвался во владения «Динамо», обыграл голкипера и отправил мяч в сетку. Интересно, что всего через 10 дней Панов вновь выстрелит дублем – в историческом матче между сборными Франции и России. Наша национальная команда победит действующих чемпионов мира – 3:2, а форвард «Зенита» станет настоящей звездой (помните строчку из песни группы «Сплин»: «Ну, так и я, слава Богу, Не Рики, не Мартин, Не выдвигался на Оскар, Французам не забивал»)?

Перед поездкой на «Стад де Франс» Панов славно пошумел в «Лужниках». Два гола нападающего деморализовали «Динамо». В конце матча питерцы забили вновь – отличился Роман Максимюк. «Зенит» выиграл – 3:1 и завоевал первый трофей в своей российской истории.

«Динамо» тяжело переживало ту неудачу. Спустя полгода после поражения в финале Кубка команду покинул Владислав Радимов. Один из самых ярких игроков нашего чемпионата вновь отправился в Испанию. Георгий Ярцев, тренировавший в то время бело-голубых, был уволен после крупного поражения от «Алании». Случилось это в июне 1999-го.

В следующем сезоне «Зенит» сыграл в Кубке УЕФА. Получилось не то, чтобы очень успешно: в первом же раунде питерцы по сумме двух матчей уступили итальянской «Болонье» – 2:5.

Панов примерно через год после победы сборной России над Францией перешел в клуб Лиги 1 – «Сент-Этьенн». Но проявить себя в Европе нападающий не сумел.

Друзья, помните ли вы тот матч между «Зенитом» и «Динамо»? Возможно, кто-то из вас тогда, в мае 1999-го, находился на трибунах «Лужников». А кто-то наверняка следил за игрой по телевизору – матч показывали по ОРТ, а комментировал его Виктор Гусев. Оставляйте свои комментарии! И до встречи на «Бомбардире»!