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    • Титов прокомментировал сохранение Слишковича в «Спартаке»

    Титов прокомментировал сохранение Слишковича в «Спартаке»

    Экс-полузащитник и бывший тренер «Спартака» Егор Титов поздравил и.о. главного тренера красно-белых Владимира Слишковича с тем, что он остается работать в команде.

    16 мая клуб объявил, что новым главным тренером по окончании нового сезона станет Деян Станкович. Он придет в «Спартак» со своими помощниками.

    «Надо поздравить Владимира Слишковича, что он остается в команде. Все-таки он ее знает, поможет, если что. И как мы видим, оказывается, можно команду вот так подвести к этому этапу. Читалось, что он должен оставаться в системе клуба на позиции тренера.

    В «Спартаке» была масса экспериментов за последние семь лет. Я думаю, что все уже подустали от ноунеймов. В футбол особо не играли нигде, но им давали платформу для обучения. «Спартак» – это не тот случай, на мой взгляд», – сказал Титов.

    • Слишкович стал и.о. главного тренера «Спартака» после отставки испанца Гильермо Абаскаля 14 апреля.
    • Босниец был признан лучшим тренером РПЛ в апреле.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1715934646
    ... думаю, Слишкович, по крайней мере на данном этапе, просто необходим штабу Станковича. Это в плюс...
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