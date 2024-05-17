Титов прокомментировал сохранение Слишковича в «Спартаке»

Экс-полузащитник и бывший тренер «Спартака» Егор Титов поздравил и.о. главного тренера красно-белых Владимира Слишковича с тем, что он остается работать в команде.

16 мая клуб объявил, что новым главным тренером по окончании нового сезона станет Деян Станкович. Он придет в «Спартак» со своими помощниками.

«Надо поздравить Владимира Слишковича, что он остается в команде. Все-таки он ее знает, поможет, если что. И как мы видим, оказывается, можно команду вот так подвести к этому этапу. Читалось, что он должен оставаться в системе клуба на позиции тренера.

В «Спартаке» была масса экспериментов за последние семь лет. Я думаю, что все уже подустали от ноунеймов. В футбол особо не играли нигде, но им давали платформу для обучения. «Спартак» – это не тот случай, на мой взгляд», – сказал Титов.