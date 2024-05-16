Мостовой порассуждал о перспективах Станковича в «Спартаке»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от работы Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Отлично отношусь к кандидатуре Станковича. По крайней мере, человек заслуживает того, чтобы работать в футбольном клубе. В прошлом прекрасный футболист.

Ясно, что результат никто не гарантирует, но «Спартак» уже начал немножко думать. Не по объявлению набрали.

Пока рано говорить о его уровне. Мало кто знает, где Станкович работал до этого. Футбольный человек – огромный плюс для клуба. Причем в прошлом очень сильный игрок, а значит может разговаривать на языке футбола. А не как многие чешут по книжкам и конспектам.

Но все равно такое назначение не гарант того, что команда резко улучшится. А стиль будет зависеть от качества футболистов. Будет много времени: значит кого-то купят, от кого-то избавятся.

Главное, чтобы где-то еще Абаскаль не появился. А вот, кстати, Слишкович может остаться в штабе. Они на одном языке говорят же. Такой человек пригодится еще», – сказал Мостовой.