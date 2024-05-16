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    • Мостовой порассуждал о перспективах Станковича в «Спартаке»

    Мостовой порассуждал о перспективах Станковича в «Спартаке»

    Александр Мостовой поделился ожиданиями от работы Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

    «Отлично отношусь к кандидатуре Станковича. По крайней мере, человек заслуживает того, чтобы работать в футбольном клубе. В прошлом прекрасный футболист.

    Ясно, что результат никто не гарантирует, но «Спартак» уже начал немножко думать. Не по объявлению набрали.

    Пока рано говорить о его уровне. Мало кто знает, где Станкович работал до этого. Футбольный человек – огромный плюс для клуба. Причем в прошлом очень сильный игрок, а значит может разговаривать на языке футбола. А не как многие чешут по книжкам и конспектам.

    Но все равно такое назначение не гарант того, что команда резко улучшится. А стиль будет зависеть от качества футболистов. Будет много времени: значит кого-то купят, от кого-то избавятся.

    Главное, чтобы где-то еще Абаскаль не появился. А вот, кстати, Слишкович может остаться в штабе. Они на одном языке говорят же. Такой человек пригодится еще», – сказал Мостовой.

    • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 сезона.
    • Станкович сменит Владимира Слишковича, который более месяца руководит командой после отставки Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.

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    Источник: Sport24

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    16.05.2024 23:58
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