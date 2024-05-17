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    Лапорта утратил доверие к Хави

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта остался недоволен высказываниями главного тренера команды Хави о финансовом состоянии «блауграны». Тренер сказал, что каталонцы находятся в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.

    По данным COPE, президент клуба не только разозлился, но и полностью разочаровался в Хави. Лапорта считает, что тренер не соблюдает ранее достигнутые договоренности.

    Сообщается, что руководитель «Барселоны» просил 44-летнего специалиста о вере в команду, и теперь, после резонансных заявлений, Лапорта считает Хави типичным тренером, который не верит в то, что имеет.

    Также Лапорте не понравились высказывания о том, что форвард Витор Роке не играет из-за высокой конкуренции и потому, что ему еще многому нужно учиться. Отмечается, что это именно Хави настоял на том, чтобы бразильца подписали зимой, в то время как спортивный директор Деку хотел, чтобы игрок приехал летом, как изначально и планировалось.

    • Хави возглавляет команду с ноября 2021 года.
    • 28 января он сообщил, что покинет пост главного тренера по окончании сезона.
    • 25 апреля Лапорта объявил на пресс-конференции, что Хави останется на посту главного тренера команды.

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    Источник: COPE

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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
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    1) тупому понятно что у Барсы кризис 2) Ляпорта был недоволен тем что Хави открыто заявил об этом , не имея ввиду Реал. Он сказал что Барселоне сложно конкурировать с клубами уровня Реала потому что огромные финансовые проблемы. 3) Роке хотели подписать ещё давно , а Хави лишь попросил взять его зимой. Так как Торрес был на травме и в случае травмы Левандовски надо было кого-то ставить. А сейчас сюда набегут утконосы которые будут кричать об этой утке веря во всё подряд . Хотя следят за новости через самый честный сайт мира БОМБАРДИР.
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