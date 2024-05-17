Лапорта утратил доверие к Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта остался недоволен высказываниями главного тренера команды Хави о финансовом состоянии «блауграны». Тренер сказал, что каталонцы находятся в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.

По данным COPE, президент клуба не только разозлился, но и полностью разочаровался в Хави. Лапорта считает, что тренер не соблюдает ранее достигнутые договоренности.

Сообщается, что руководитель «Барселоны» просил 44-летнего специалиста о вере в команду, и теперь, после резонансных заявлений, Лапорта считает Хави типичным тренером, который не верит в то, что имеет.

Также Лапорте не понравились высказывания о том, что форвард Витор Роке не играет из-за высокой конкуренции и потому, что ему еще многому нужно учиться. Отмечается, что это именно Хави настоял на том, чтобы бразильца подписали зимой, в то время как спортивный директор Деку хотел, чтобы игрок приехал летом, как изначально и планировалось.