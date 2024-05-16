В ЦСКА рассказали о сроках восстановления Торопа

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, на какой срок выбыл вратарь Владислав Тороп.

20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».

Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.

У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.

«Владислав Тороп уже находится в Москве, в одной из больниц. Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция.

О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах«, – написал Брейдо в своем телеграм-канале.