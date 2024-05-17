Червиченко высказался о назначении Станковича

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поддержал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

«Он был и футболистом хорошим, и теперь тренером. Он знает наш футбол, и я считаю, что это хорошее решение руководства «Спартака», он неплохой специалист.

По крайней мере, он пока ничем не раздражает. Лично моe мнение о нeм позитивное и положительное. Потому что серб, будет говорить практически на одном языке с футболистами. Я пока что никаких негативных моментов не вижу.

Мы не будем говорить про чемпионат Венгрии, там одна команда всю жизнь чемпион. Но выиграть сербский чемпионат не так просто, за четыре года несколько раз выиграть этот чемпионат – это серьeзный результат. Сербия – это страна, которая работает поставщиком отличных игроков на всю Европу. Поэтому Станкович разбирается в игроках, потому что он их культивирует.

Когда сказали, что тренера будет выбирать Амарал, думал, что какой-нибудь португалец или бразилец придeт. Нет, слава богу, серб. У меня никакой аллергии на сербов нет», – сказал Червиченко.