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    Червиченко высказался о назначении Станковича

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поддержал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

    «Он был и футболистом хорошим, и теперь тренером. Он знает наш футбол, и я считаю, что это хорошее решение руководства «Спартака», он неплохой специалист.

    По крайней мере, он пока ничем не раздражает. Лично моe мнение о нeм позитивное и положительное. Потому что серб, будет говорить практически на одном языке с футболистами. Я пока что никаких негативных моментов не вижу.

    Мы не будем говорить про чемпионат Венгрии, там одна команда всю жизнь чемпион. Но выиграть сербский чемпионат не так просто, за четыре года несколько раз выиграть этот чемпионат – это серьeзный результат. Сербия – это страна, которая работает поставщиком отличных игроков на всю Европу. Поэтому Станкович разбирается в игроках, потому что он их культивирует.

    Когда сказали, что тренера будет выбирать Амарал, думал, что какой-нибудь португалец или бразилец придeт. Нет, слава богу, серб. У меня никакой аллергии на сербов нет», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» объявил 16 мая, что новым главным тренером команды по завершении текущего сезона станет Деян Станкович.
    • Серб завершит текущий сезон в «Ференцвароше». Ранее он возглавлял «Сампдорию», «Црвену звезду», был помощником в «Удинезе» и «Интере».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (6)
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    VVM1964
    1715936929
    Положительная оценка от Червиченко настораживает !... )
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    Фердя
    1715938161
    Это он с утра, с бодуна и наверное не контролировал свои действия?
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    DVOK68
    1715938582
    Если Червиченко в позитиве от спартаковских дел,то значит похмелился он вовремя. Хорошо)
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    SLADE2019
    1715942159
    Пиликал, пиликал, а закончил тем, что сербы его не раздражают. Поэтому выбор хороший. Глубокий анализ. Идиотом был, идиотом остался.
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