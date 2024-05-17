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    • Бубнов прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

    Бубнов прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил решение назначить Деяна Станковича главным тренером команды с нового сезона.

    «Если сравнивать со Слишковичем или Абаскалем, то Деян Станкович, конечно, более опытный тренер. Всe же в «Црвене Звезде» работал, а это серьeзный клуб, в Сербии чемпионом не так уж просто стать. В «Сампдории» трудился, в Италию просто так не приглашают. Он и как игрок известная футбольная личность: неоднократно побеждал в Серии А, Кубке Италии, выигрывал Лигу чемпионов, играл на нескольких чемпионатах мира.

    Думаю, что сейчас к назначению Станковича все, в том числе и болельщики, благосклонно отнесутся. Если бы Слишкович выиграл Кубок, тогда ситуация могла получиться неоднозначной, а «Спартак» имел шансы взять этот трофей.

    В принципе и я говорил, что Слишковичу нужно дать доработать сезон, а потом делать выводы. Но в чемпионате ничего не получилось выправить, Кубок упустили, поэтому есть логика в поиске более опытного специалиста.

    Чего можно ждать от Станковича в «Спартаке»? Сейчас начнут говорить, что какую-то систему будет выстраивать, стратегию. Да тренер не выстраивает систему и стратегию, это работа руководства! А тренер тренирует, участвует в учебно-тренировочном процессе, трансферную политику с ним согласовывают.

    Да и о каких-то перспективах сейчас говорить… Появилась информация, что на два года подписали. А если Станкович не проявит себя в ближайший сезон? От него наверняка же сразу будут требовать результат?

    А у него просто времени на подготовку будет не так уж много. Сейчас команда в отпуск уйдeт, потом сезон почти сразу начнeтся, летняя пауза у нас не очень большая. И что он за это время успеет сделать? Играть будут на том фундаменте, который есть. Возможно, смогут усилить состав, особенно остро проблема стоит в нападении. Но с тем же Угальде такие деньги потратили и не угадали.

    Подводя итог, можно сказать, что это тренер более высокой квалификации, чем его недавние предшественники: Слишкович, Абаскаль, Ваноли. Но сумеет ли он за короткий период подготовить команду для решения самых серьeзных задач? На этот вопрос пока однозначный ответ дать нельзя», – написал Бубнов.

    • Владимир Слишкович продолжит исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.
    • Вместе со Станковичем работать в «Спартаке» будут его помощники по «Ференцварошу», Слишкович останется в тренерском штабе.

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    Источник: Sportbox.ru

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