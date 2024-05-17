Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Бывший тренер «Спартака» остался доволен назначением Станковича

    Бывший тренер «Спартака» остался доволен назначением Станковича

    Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение клуба назначить Деяна Станковича главным тренером нового сезона.

    «Он был и футболистом хорошим, так и тренером. Он знает наш футбол, и я считаю, что это хорошее решение руководства «Спартака», он не плохой специалист.

    Я даже не сомневаюсь, что он проявит себя уже в следующем сезоне. Станкович разбирается в футболе, знает тему, подбор футболистов в «Спартаке» хороший. Все задачи, которые ему поставят, он в силах решить. Я доволен его назначением», – сказал Гладилин.

    • Вместе со Станковичем работать в «Спартаке» будут его помощники по «Ференцварошу», нынешний и.о. главного тренера Владимир Слишкович останется в тренерском штабе.
    • Гладилин выступал за «Спартак» в 1974–1978, 1983–1984 годах, был тренером команды в 1997–1998 годах.

    Новости по теме
    Известный российский гроссмейстер рассказал, почему рад неудачам «Зенита» 1
    Назван размер зарплаты Станковича в «Спартаке» 2
    Валерий Овчинников назвал блажью руководства «Спартака» назначение Станковича 2
    Источник: Vprognoze.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Александр-Каратеев-yandex
    1715928941
    Бомбардир, не делайте ошибок,зачем фамилию коверкать, написали Станокович?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+