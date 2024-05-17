Бывший тренер «Спартака» остался доволен назначением Станковича

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение клуба назначить Деяна Станковича главным тренером нового сезона.

«Он был и футболистом хорошим, так и тренером. Он знает наш футбол, и я считаю, что это хорошее решение руководства «Спартака», он не плохой специалист.

Я даже не сомневаюсь, что он проявит себя уже в следующем сезоне. Станкович разбирается в футболе, знает тему, подбор футболистов в «Спартаке» хороший. Все задачи, которые ему поставят, он в силах решить. Я доволен его назначением», – сказал Гладилин.