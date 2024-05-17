Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Андрей Мостовой рассказал о гордости за Кузяева

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что поддерживает бывшего партнера по команде Далера Кузяева, выступающего в «Гавре».

    – Следишь за выступлениями Кузяева во Франции?

    – Слежу, общаемся. Сейчас «Гавр» в трех очках от зоны вылета, Далер в последнем матче вышел на замену. Он молодец, я его всегда поддерживаю. Горжусь им, что не побоялся и уехал. Один из немногих, кто решился на это.

    • Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» летом прошлого года.
    • 31-летний россиянин в текущем сезоне провел 32 матча за французский клуб, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

    Новости по теме
    Защитник «Спартака» – о Европе: «Мне симпатизирует история Кузяева» 6
    Лига 1. «ПСЖ» спасся в матче с «Гавром» Кузяева (3:3) 4
    Мостовой: «Кузяев зовет меня в «Гавр»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:18
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1715930703
    Вместо того, чтобы бороться ЗА ЧЕМПИОНСТВО в России, Кузяев борется ЗА ВЫЖИВАНИЕ в слабеньком лягушачьем клубе. Какая тут может быть гордость??? Кузяев вызывает лишь жалость и сочувствие...(
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+