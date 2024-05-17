Андрей Мостовой рассказал о гордости за Кузяева

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что поддерживает бывшего партнера по команде Далера Кузяева, выступающего в «Гавре».

– Следишь за выступлениями Кузяева во Франции?

– Слежу, общаемся. Сейчас «Гавр» в трех очках от зоны вылета, Далер в последнем матче вышел на замену. Он молодец, я его всегда поддерживаю. Горжусь им, что не побоялся и уехал. Один из немногих, кто решился на это.