Губерниев предложил российского специалиста на пост главного тренера «Спартака»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» нужно было назначить главным тренером Игоря Шалимова.
«Вообще, «Спартак Москва» как замок с привидениями! Или как Бермудский треугольник…Много хороших тренеров-иностранцев сгинуло в «Спартаке»… И еще сгинет… А вот назначили бы тренером Игоря Шалимова, глядишь и закрепился бы «Спартак» в борьбе за чемпионство! И за Кубок, глядишь, повоевал бы…» – написал Губерниев.
- «Спартак» объявил 16 мая, что новым главным тренером команды по завершении текущего сезона станет Деян Станкович.
- Шалимов выступал за основной состав «Спартака» в 1986–1991 годах. Он тренировал в РПЛ «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».