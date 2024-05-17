Губерниев предложил российского специалиста на пост главного тренера «Спартака»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» нужно было назначить главным тренером Игоря Шалимова.

«Вообще, «Спартак Москва» как замок с привидениями! Или как Бермудский треугольник…Много хороших тренеров-иностранцев сгинуло в «Спартаке»… И еще сгинет… А вот назначили бы тренером Игоря Шалимова, глядишь и закрепился бы «Спартак» в борьбе за чемпионство! И за Кубок, глядишь, повоевал бы…» – написал Губерниев.