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    • Губерниев предложил российского специалиста на пост главного тренера «Спартака»

    Губерниев предложил российского специалиста на пост главного тренера «Спартака»

    Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» нужно было назначить главным тренером Игоря Шалимова.

    «Вообще, «Спартак Москва» как замок с привидениями! Или как Бермудский треугольник…Много хороших тренеров-иностранцев сгинуло в «Спартаке»… И еще сгинет… А вот назначили бы тренером Игоря Шалимова, глядишь и закрепился бы «Спартак» в борьбе за чемпионство! И за Кубок, глядишь, повоевал бы…» – написал Губерниев.

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    Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»

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    Комментарии (10)
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    Mirak92
    1715925890
    Я считаю нужно с медиа пространства убрать мерзость эту
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    ...уефан
    1715930323
    ...мне интересно, он хоть кого-нибудь из болел не раздражает?...
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    nik55
    1715930729
    губошлеп заткнись уже
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    andr45
    1715931010
    Ш А Л И М О В В 2003 году возглавил «Уралан», который по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги. С 13 сентября 2016 г. главный тренер «Краснодара». Был уволен 2 апреля 2018 г 30 сентября 2019 г. назначен на пост главного тренера «Ахмата». 26 июля 2020 г. был уволен. 10 августа 2021 г. стал главным тренером ФК «Урал». 8 августа 2022 года был уволен. 28 апреля 2023 г. стал советником спортивного блока участника Медийной футбольной лиги «Народная команда» Всего команды под руководством ШАЛИМОВА провели 245 матчей. Процент побед — 37,55 СЛАВНЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ПУТЬ
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