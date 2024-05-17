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    • Валерий Овчинников назвал блажью руководства «Спартака» назначение Станковича

    Валерий Овчинников назвал блажью руководства «Спартака» назначение Станковича

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о назначении Деяна Станковича главным тренером «Спартака»

    «Это «спартачи». Они взяли звездного тренера, как они считают. Думаю, он подпишет хороший контракт, разведет их по разным углам: кий в одну сторону, шары в другую. Это очередная блажь руководства.

    У нас нет Европы, у нас время, когда нужно давать работу своим специалистам, поднимать своих игроков. А то, что они станут чемпионами, займут второе-третье место, в Европе они не появятся. Так дайте своим пока работать.

    Привезти заморского – нет проблем, только свистни – как мухи прилетят. Они знают, у таких команд, как «Спартак» и иже с ним, есть деньги, и они с удовольствием пойдут. «Ференцварош» – это, конечно, суперклуб, но посмотрим, сможет ли он поставить игру в «Спартаке», – сказал Овчинников.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (2)
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    ilichkadr
    1715929150
    «Ференцварош» – это суперклуб? По меркам Венгрии -да. Был не плохим клубом 50 лет назад.
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    andr45
    1715930868
    ОВЧИННИВОВ: "у нас время, когда нужно давать работу своим специалистам" Давали))) Аленичев, Тихонов, Хохлов, Новиков, Пашинин, Хапов, Лоськов, ...
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