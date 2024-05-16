Первый вице-спикер Госдумы недоволен выбором нового тренера «Спартака»

Первый вице-спикер Госдумы России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал приглашение Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

«Честно сказать, я хотел, чтобы «Спартак» тренировал спартаковский тренер... Мне трудно сказать, почему не выбрали российского специалиста, я бы выбрал.

Жалко, конечно, что не поставили бывшего спартаковца. Но у руководства клуба свои приоритеты.

Я его помню как игрока, он был хорошим футболистом. Но как о тренере ничего сказать не могу. Посмотрим на него, не знаю, что ожидать от Станковича.

Надо посмотреть на него, как он будет работать с командой», – сказал Жуков.