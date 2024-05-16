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    • Первый вице-спикер Госдумы недоволен выбором нового тренера «Спартака»

    Первый вице-спикер Госдумы недоволен выбором нового тренера «Спартака»

    Первый вице-спикер Госдумы России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал приглашение Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

    «Честно сказать, я хотел, чтобы «Спартак» тренировал спартаковский тренер... Мне трудно сказать, почему не выбрали российского специалиста, я бы выбрал.

    Жалко, конечно, что не поставили бывшего спартаковца. Но у руководства клуба свои приоритеты.

    Я его помню как игрока, он был хорошим футболистом. Но как о тренере ничего сказать не могу. Посмотрим на него, не знаю, что ожидать от Станковича.

    Надо посмотреть на него, как он будет работать с командой», – сказал Жуков.

    • Контракт с новым тренером рассчитан до 2026 года.
    • Станкович по окончании сезона сменит Владимира Слишковича, который более месяца руководит командой после отставки Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.

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    Источник: Metaratings

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    16.05.2024 22:22
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    Комментарии (7)
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    qwertyйцукен
    1715888763
    Да надо всех тренеров всех команд через Госдуму назначать. А то им нехрен чем заняться.Гы гы
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    Cleaner
    1715890360
    Господа ДЕПУТАТЫ, займитесь ЭКОНОМИКОЙ. Спортом, конечно интереснее заниматься, но не для этого вы в Думе сидите...(((
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