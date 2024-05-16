Первый вице-спикер Госдумы недоволен выбором нового тренера «Спартака»

Первый вице-спикер Госдумы России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал приглашение Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.
«Честно сказать, я хотел, чтобы «Спартак» тренировал спартаковский тренер... Мне трудно сказать, почему не выбрали российского специалиста, я бы выбрал.
Жалко, конечно, что не поставили бывшего спартаковца. Но у руководства клуба свои приоритеты.
Я его помню как игрока, он был хорошим футболистом. Но как о тренере ничего сказать не могу. Посмотрим на него, не знаю, что ожидать от Станковича.
Надо посмотреть на него, как он будет работать с командой», – сказал Жуков.
- Контракт с новым тренером рассчитан до 2026 года.
- Станкович по окончании сезона сменит Владимира Слишковича, который более месяца руководит командой после отставки Гильермо Абаскаля.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.