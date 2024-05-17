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    • Кавазашвили высказался о вызове Латышонка в сборную России

    Кавазашвили высказался о вызове Латышонка в сборную России

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о 25-летнем вратаре «Балтики» Евгении Латышонке. Он был включен в расширенный состав сборной России на сбор в июне.

    «Я очень приятно удивлен, что мы увидели рослого большого, фигуристого, с длинными руками и длинными ногами, копию в молодости Льва Яшина. Также в нем можно увидеть копию Евгения Рудакова, который играл вместе со мной и Яшиным.

    Приятно, что Латышонок своей манерой игры очень похож на этих вратарей. Приятно увидеть такого молодого мальчика, который проявляет такую чуткость в выборе места.

    Я немного осудил его за то, что он ногами постоянно играет, но, видимо, у него это отработано в совершенстве. Когда были случаи «вверху», с изменением траектории мяча и так далее, он и там успевал, и в прыжке отбивал мячи, на выходах сыграл очень хорошо. На данный момент это первый кандидат в национальную сборную России.

    А вот клуб какой… Кто возьмет! Это уже другой разговор. Я бы хотел выразить благодарность главному тренеру «Балтики» Сергею Игнашевичу, замечательному нашему профессионалу, в поиске и находке такого замечательного вратаря. В таком возрасте Латышонок – уже готовый игрок для хорошего футбольного клуба», – сказал Кавазашвили.

    • В нынешнем сезоне Латышонок провел 31 матч и пропустил 37 голов.
    • Его контракт с «Балтикой» рассчитан до лета 2024 года.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии (1)
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    russkiisergei
    1715923603
    молодой мальчик - 25 лет!!! ору с этих слов! в 25 лет уже звездами становятся! а, у нас молодой мальчик!!!
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