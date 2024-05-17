Промеса освободили из-под стражи

Вингер «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае после внесения залога, сообщает Het Parool. Футболисту запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.
Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
- В этом сезоне Промес провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 голов, отдал 8 передач.