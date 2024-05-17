Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Промеса освободили из-под стражи

    Вингер «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае после внесения залога, сообщает Het Parool. Футболисту запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.

    Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
    • В этом сезоне Промес провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 голов, отдал 8 передач.

    Новости по теме
    Губерниев объяснил, почему не ждет Промеса в России 1
    Шалимов назвал странным пропуск Соболевым матча с «Балтикой»
    РФС выдал лицензии для игры в РПЛ только 4 клубам Первой лиги 3
    Источник: Het Parool

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:37
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1715935968
    И куда теперь? Амстердам или Москва?...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1715936053
    Мазутные укрыватели теперь этого преступника и наркодилера тайно переправят в Россию. Сообразят многоходовочку из за неуплаты налогов. Гыгыгы
    Ответить
    fakeid
    1715936325
    выезд ему, наверняка, запрещён. поэтому хряки, учитывая прошлый печальный опыт, попытаются организовать ему побег тёмной ночкой. насколько мне известно, у арабов там нет границ (в нашем понимании), поэтому зарядят его на какого-нибудь верблюда, да под покровом тьмы вывезут через пустыню в какую-нибудь сирию, а дальше бортом мчс прямо до тарасовки)
    Ответить
    fakeid
    1715936424
    за курицу с рисом он с арабами расплатился? была же новость, что кормят его не бесплатно, пока он под следствием. и за курицу зулус обязан заплатить!
    Ответить
    gor77
    1715936480
    Более точная информация: По информации издания, Промеса освободили на определенных условиях, он будет ожидать решение по делу об экстрадиции в Нидерланды на свободе. Что именно подразумевают эти условия, неизвестно. Как правило, лицам, освобожденным на определенных условиях в Дубае, запрещено покидать страну. Кроме того, часто предусматривается залог, обязанность сообщать о местонахождении и реагировать на любой вызов властей. В Нидерландах против Квинси Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. Апелляционный суд Амстердама проведёт 20 сентября досудебное заседание по обеим апелляциям футболиста.
    Ответить
    VVM1964
    1715936864
    Беги Квинси, беги !!! Россия не выдаст, Спартак не съест ! )
    Ответить
    ...уефан
    1715937637
    ...ну, всё... Теперь ещё, какую-то статью на свободе себе добавит...
    Ответить
    Cleaner
    1715938052
    Выдадут России за неуплату налогов. И снова в Спартак. Вот СТЫДНО за Спартака то будет!!!...(((
    Ответить
    шахта Заполярная
    1715939792
    Кто о чем, а у блох две проблемы, сексуальная озабоченность и где курнуть или нюхнуть.
    Ответить
    Taps
    1715942731
    Чернявый скоро будет спартак кошмарить.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+