Промеса освободили из-под стражи

Вингер «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае после внесения залога, сообщает Het Parool. Футболисту запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.

Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.