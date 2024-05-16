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    Каррера оценил назначение Станковича в «Спартак»

    Массимо Каррера высказался о том, что Деян Станкович со следующего сезона будет тренировать «Спартак».

    «Если честно, Станковича как тренера я знаю не слишком хорошо. Но его назначение выглядит очень интересно!

    Новый тренер по вратарям Пьерлуиджи Бривио? Помню его по игре в «Наполи». Желаю им удачи!» – заявил Каррера.

    • Контракт с новым тренером рассчитан до 2026 года.
    • Станкович по окончании сезона сменит Владимира Слишковича, который более месяца руководит командой после отставки Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2024 23:11
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    Комментарии (1)
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1715891696
    Не знаю как бы это не оказалось очередной серией Санта-Барбары как по мне Слишкович не хуже думал кого нибудь по громче с именем пригласят но как говорится имеем то что имеем по смотрим теперь чем и эта серия закончится
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