Каррера оценил назначение Станковича в «Спартак»

Массимо Каррера высказался о том, что Деян Станкович со следующего сезона будет тренировать «Спартак».

«Если честно, Станковича как тренера я знаю не слишком хорошо. Но его назначение выглядит очень интересно!

Новый тренер по вратарям Пьерлуиджи Бривио? Помню его по игре в «Наполи». Желаю им удачи!» – заявил Каррера.