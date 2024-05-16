Каррера оценил назначение Станковича в «Спартак»

Массимо Каррера высказался о том, что Деян Станкович со следующего сезона будет тренировать «Спартак».
«Если честно, Станковича как тренера я знаю не слишком хорошо. Но его назначение выглядит очень интересно!
Новый тренер по вратарям Пьерлуиджи Бривио? Помню его по игре в «Наполи». Желаю им удачи!» – заявил Каррера.
- Контракт с новым тренером рассчитан до 2026 года.
- Станкович по окончании сезона сменит Владимира Слишковича, который более месяца руководит командой после отставки Гильермо Абаскаля.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.