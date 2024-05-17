ФИФА определила место проведения женского ЧМ-2027

Чемпионат мира среди женщин в 2027 году пройдет в Бразилии. Это решение было принято ФИФА сегодня на конгрессе организации, проходящем в Бангкоке.

Точные даты проведения турнира будут объявлены позднее. В турнире примут участие 32 команды.

Фото: страница CBF Futebol в соцсети X.