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    ФИФА определила место проведения женского ЧМ-2027

    Чемпионат мира среди женщин в 2027 году пройдет в Бразилии. Это решение было принято ФИФА сегодня на конгрессе организации, проходящем в Бангкоке.

    Точные даты проведения турнира будут объявлены позднее. В турнире примут участие 32 команды.

    Фото: страница CBF Futebol в соцсети X.

    • Это будет 10-й чемпионат мира среди женщин.
    • В 2023 году ЧМ, проходивший в Австралии и Новой Зеландии, выиграла Испания.
    • Также чемпионами мира среди женщин становились США (4 раза), Германия (дважды), Норвегия и Япония.

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    Источник: официальный сайт ФИФА

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