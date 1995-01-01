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    Карпин: «Впервые меня спросили, хочу ли быть тренером сборной, когда у нее был тренер»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что ему предлагали назначение на пост еще в момент работы предшественника – Станислава Черчесова. Поэтому изначально Карпин от сборной отказывался.

    «Что касается моего ответа, когда у меня впервые спросили про сборную, в сборной России был тренер, а я работал в «Ростове». Как вы себе это представляете? Меня спрашивают: «Хотите быть тренером сборной?» И что бы я сказал – «да»? А в «Ростове» мне бы что потом сказали? Тренер сборной что бы мне ответил? Это неэтично для всех сторон. Поэтому я сказал, что не буду работать в сборной. Да я и не собирался.

    Изначально было предложение уйти из «Ростова» и возглавить сборную – я отказался. Затем последовало второе предложение с возможностью совмещения. Думали и совещались с руководством клуба три-четыре дня. Приняли решение: ну, может быть. Одной недели в сборной мне хватило, чтобы понять: я не вытащу совмещение. Там и там… Слишком сложно. Где-то я бы недоработал, а не выкладываться на 100% – это неправильно», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

    • Россия идет в отборочной группе ЧМ-2022 2-й.
    • В 3 матчах при Карпине Россия ни разу не пропустила.
    • Следующий сбор – в октябре.

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    Источник: «Чемпионат»

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