Крыховяк – в старте Польши на матч с Англией, Рыбус и Шиманьски остались в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Польши и Англии.

Польша: Щенсны, Давидович, Беднарек, Йозвяк, Линетты, Левандовски, Крыховяк, Букса, Глик, Модер, Пухач.

Запасные: Скорупски, Дронговски, Пeнтковски, Кендзeра, Хелик, Свидерски, Рыбус, Шиманьски, Залевски, Каминьски, Слиш, Франковски.

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Грилиш, Филлипс, Кейн, Стерлинг, Маунт.

Запасные: Джонстон, Поуп, Триппьер, Хендерсон, Коди, Сака, Александер-Арнольд, Лингард, Джеймс, Беллингем, Бэмфорд.

Встреча начнется в 21:45 по Москве.