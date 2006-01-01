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    Крыховяк – в старте Польши на матч с Англией, Рыбус и Шиманьски остались в запасе

    Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Польши и Англии.

    Польша: Щенсны, Давидович, Беднарек, Йозвяк, Линетты, Левандовски, Крыховяк, Букса, Глик, Модер, Пухач.

    Запасные: Скорупски, Дронговски, Пeнтковски, Кендзeра, Хелик, Свидерски, Рыбус, Шиманьски, Залевски, Каминьски, Слиш, Франковски.

    Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Грилиш, Филлипс, Кейн, Стерлинг, Маунт.

    Запасные: Джонстон, Поуп, Триппьер, Хендерсон, Коди, Сака, Александер-Арнольд, Лингард, Джеймс, Беллингем, Бэмфорд.

    Встреча начнется в 21:45 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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