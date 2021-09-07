Лунев – в заявке «Байера» на групповой этап Лиги Европы

«Байер» опубликовал заявку команды на групповой этап Лиги Европы сезона-2021/22.
В число 24 футболистов попал российский вратарь Андрей Лунев, которой еще не провел ни одного официального матча за клуб.
- Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» этим летом в статусе свободного агента.
- Он выступал за «Зенит» с 2017 года.
Лунев: «Перешел в «Байер», и тут мне предлагают вернуться в «Зенит». Как вы себе это представляете?»
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Источник: твиттер «Байера»