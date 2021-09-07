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    Лунев – в заявке «Байера» на групповой этап Лиги Европы

    «Байер» опубликовал заявку команды на групповой этап Лиги Европы сезона-2021/22.

    В число 24 футболистов попал российский вратарь Андрей Лунев, которой еще не провел ни одного официального матча за клуб.

    • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» этим летом в статусе свободного агента.
    • Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

    Лунев: «Перешел в «Байер», и тут мне предлагают вернуться в «Зенит». Как вы себе это представляете?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Байера»

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +510

      Hoahin 1 час назад

      Не в то время Лунев в Байер попал, Градецки в очень сильной форме

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