Лунев – в заявке «Байера» на групповой этап Лиги Европы

«Байер» опубликовал заявку команды на групповой этап Лиги Европы сезона-2021/22.

В число 24 футболистов попал российский вратарь Андрей Лунев, которой еще не провел ни одного официального матча за клуб.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» этим летом в статусе свободного агента.

Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

Лунев: «Перешел в «Байер», и тут мне предлагают вернуться в «Зенит». Как вы себе это представляете?»