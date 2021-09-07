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    Гендиректор «Ахмата»: «Мы хотим арендовать Игнатьева или Шапи»

    «Ахмат» рассчитывает усилить атаку в последний день трансферного окна.

    Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров сообщил, что состав команды может пополнить либо нападающий «Рубина» Иван Игнатьев, либо форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

    «Хотим ли мы взять в аренду Игнатьева и Шапи? Мы действительно хотим арендовать одного из этих двух игроков. Кого конкретно, говорить не буду.

    Все в процессе, мы общаемся с игроком и с клубом. Был обмен мнениями, на этом пока все. Уверено пока ничего нельзя говорить.

    Мы сделали предложение, ждем, обсуждаем. Времени чуть-чуть осталось», – сказал Айдамиров.

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    Источник: Sport24

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