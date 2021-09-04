Ларссон: «У «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня не продавать»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сообщил, что минувшим летом к нему проявляли интерес другие клубы.

«У «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня не продавать. У нас есть контракт, и я должен его уважать. В «Спартаке» знают, чего я хочу. Посмотрим, что произойдет в будущем.

Сейчас я сосредоточен на работе в московском клубе. «Спартак» планировал продать меня через два года, но теперь, когда у меня всe хорошо складывается, они не хотят меня отпускать», – рассказал швед.