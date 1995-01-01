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    Ларссон: «У «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня не продавать»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сообщил, что минувшим летом к нему проявляли интерес другие клубы.

    «У «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня не продавать. У нас есть контракт, и я должен его уважать. В «Спартаке» знают, чего я хочу. Посмотрим, что произойдет в будущем.

    Сейчас я сосредоточен на работе в московском клубе. «Спартак» планировал продать меня через два года, но теперь, когда у меня всe хорошо складывается, они не хотят меня отпускать», – рассказал швед.

    • Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года.
    • В его активе 25 голов и 9 ассистов в 68 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2022/23.
    • Рыночная стоимость форварда – 15 миллионов евро.

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    Источник: Fotbollskanalen

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