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  • Ларссон: «У «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня не продавать»

Ларссон: «У «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня не продавать»

4 сентября 2021, 16:49
6

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сообщил, что минувшим летом к нему проявляли интерес другие клубы.

«У «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня не продавать. У нас есть контракт, и я должен его уважать. В «Спартаке» знают, чего я хочу. Посмотрим, что произойдет в будущем.

Сейчас я сосредоточен на работе в московском клубе. «Спартак» планировал продать меня через два года, но теперь, когда у меня всe хорошо складывается, они не хотят меня отпускать», – рассказал швед.

  • Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года.
  • В его активе 25 голов и 9 ассистов в 68 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость форварда – 15 миллионов евро.

Источник: Fotbollskanalen
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (6)
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Форвард 79
1630763954
На данный момент как то сник.
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ViktorMG1953
1630781251
Поэтому ты играть бросил?
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Иван Петров 1986
1630782246
Жаль что не продали.
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житель СПб
1630817928
Вот и простое объяснение, почему игрок стал играть хуже - хотел уехать, устные договоренности не выполнили. Психология...
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zigbert
1630825841
Возможно этот фактор и является одним из причин неудачной игры Ларссона в последних играх.
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piligrim1986
1630826237
тут скорее предложения были такие, что он решил не уходить))
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