Ларссон: «У «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня не продавать»

На данный момент как то сник.
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сообщил, что минувшим летом к нему проявляли интерес другие клубы.
«У «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня не продавать. У нас есть контракт, и я должен его уважать. В «Спартаке» знают, чего я хочу. Посмотрим, что произойдет в будущем.
Сейчас я сосредоточен на работе в московском клубе. «Спартак» планировал продать меня через два года, но теперь, когда у меня всe хорошо складывается, они не хотят меня отпускать», – рассказал швед.
- Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года.
- В его активе 25 голов и 9 ассистов в 68 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость форварда – 15 миллионов евро.