Кессье может бесплатно покинуть «Милан». У него есть предложения от «ПСЖ» и двух клубов АПЛ

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может следующим летом перебраться в Англию или Францию.
По информации Football Italia, «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за ситуацией с будущим игрока.
В июне 2022 года ивуариец, вероятно, станет свободным агентом. Договориться о продлении контракта с клубом у него не получается.
«Милан» готов платить Кессье 6,5 миллиона евро в год, а футболист требует 8 миллионов за сезон плюс 2 миллиона в виде бонусов.
- 24-летний хавбек выступает за итальянский клуб с 2017 года.
- В его активе 30 голов и 15 ассистов в 184 матчах.
- Рыночная стоимость Кессье – 55 миллионов евро.
Источник: Football Italia