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    Кессье может бесплатно покинуть «Милан». У него есть предложения от «ПСЖ» и двух клубов АПЛ

    Полузащитник «Милана» Франк Кессье может следующим летом перебраться в Англию или Францию.

    По информации Football Italia, «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за ситуацией с будущим игрока.

    В июне 2022 года ивуариец, вероятно, станет свободным агентом. Договориться о продлении контракта с клубом у него не получается.

    «Милан» готов платить Кессье 6,5 миллиона евро в год, а футболист требует 8 миллионов за сезон плюс 2 миллиона в виде бонусов.

    • 24-летний хавбек выступает за итальянский клуб с 2017 года.
    • В его активе 30 голов и 15 ассистов в 184 матчах.
    • Рыночная стоимость Кессье – 55 миллионов евро.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: -533

      СуперПАВ9 8 минут назад

      Для Милана это будет большая потеря

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