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  • Кессье может бесплатно покинуть «Милан». У него есть предложения от «ПСЖ» и двух клубов АПЛ

Кессье может бесплатно покинуть «Милан». У него есть предложения от «ПСЖ» и двух клубов АПЛ

4 сентября 2021, 16:38

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может следующим летом перебраться в Англию или Францию.

По информации Football Italia, «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за ситуацией с будущим игрока.

В июне 2022 года ивуариец, вероятно, станет свободным агентом. Договориться о продлении контракта с клубом у него не получается.

«Милан» готов платить Кессье 6,5 миллиона евро в год, а футболист требует 8 миллионов за сезон плюс 2 миллиона в виде бонусов.

  • 24-летний хавбек выступает за итальянский клуб с 2017 года.
  • В его активе 30 голов и 15 ассистов в 184 матчах.
  • Рыночная стоимость Кессье – 55 миллионов евро.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ливерпуль Тоттенхэм ПСЖ Кессье Франк
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