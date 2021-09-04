Кессье может бесплатно покинуть «Милан». У него есть предложения от «ПСЖ» и двух клубов АПЛ

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может следующим летом перебраться в Англию или Францию.

По информации Football Italia, «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за ситуацией с будущим игрока.

В июне 2022 года ивуариец, вероятно, станет свободным агентом. Договориться о продлении контракта с клубом у него не получается.

«Милан» готов платить Кессье 6,5 миллиона евро в год, а футболист требует 8 миллионов за сезон плюс 2 миллиона в виде бонусов.