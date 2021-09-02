Отбор ЧМ-2022. Бельгия забила пять голов Эстонии, Чехия одолела Белоруссию

Ну и черт с ним....Зато Эстония до 20й минуты +....вели 1-0,дальше дьяволы на классе победили...
Завершились два матча европейской квалификации ЧМ-2022 в группе E.
Бельгия разгромила Эстонию со счетом 5:2. Дубль оформил Ромелу Лукаку.
Белоруссия минимально уступила Чехии. Поражение – 0:1.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа E. 4-й тур
Голы: 1:0 – Кяйт, 2; 1:1 – Ванакен, 22; 1:2 – Лукаку, 29; 1:3 – Лукаку, 52; 1:4 – Витсель, 65; 1:5 – Фоке, 76; 2:5 – Сорга, 83.
Чехия – Белоруссия – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Барак, 34.