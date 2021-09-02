Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Отбор ЧМ-2022. Бельгия забила пять голов Эстонии, Чехия одолела Белоруссию

    Завершились два матча европейской квалификации ЧМ-2022 в группе E.

    Бельгия разгромила Эстонию со счетом 5:2. Дубль оформил Ромелу Лукаку.

    Белоруссия минимально уступила Чехии. Поражение – 0:1.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа E. 4-й тур

    Эстония – Бельгия – 2:5 (1:2)

    Голы: 1:0 – Кяйт, 2; 1:1 – Ванакен, 22; 1:2 – Лукаку, 29; 1:3 – Лукаку, 52; 1:4 – Витсель, 65; 1:5 – Фоке, 76; 2:5 – Сорга, 83.

    Чехия – Белоруссия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Барак, 34.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2021 23:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9570

      alex1951 48 минут назад

      Ну и черт с ним....Зато Эстония до 20й минуты +....вели 1-0,дальше дьяволы на классе победили...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67442
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru