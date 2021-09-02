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Чехия - Белоруссия

02.09.2021, Четверг, 21:45 мск Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Чехия - Белоруссия
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 8 6 2 0 25:6 +19 20
2. Уэльс 8 4 3 1 14:9 +5 15
3. Чехия 8 4 2 2 14:9 +5 14
4. Эстония 8 1 1 6 9:21 -12 4
5. Белоруссия 8 1 0 7 7:24 -17 3
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