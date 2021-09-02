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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Беларусь
Чехия - Беларусь: обзор матча 02 сентября 2021
Чехия
02.09.2021, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 4 тур
1 : 0
Завершен
Беларусь
34'
А. Барак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Беларусь
Замена
С. Тецл
️️️️
А. Барак
90'
+4
89'
Замена
М. Скавыш
️️️️
М. Швецов
85'
Замена
Г. Шевченко
️️️️
Н. Золотов
Замена
Я. Пешек
️️️️
А. Гложек
78'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
Я. Янкто
77'
73'
Желтая карточка
М. Эбонг
64'
Замена
А. Быков
️️️️
В. Климович
Замена
М. Садилек
️️️️
А. Крал
63'
Замена
М. Выдра
️️️️
М. Долежал
63'
Желтая карточка
Т. Калас
47'
ГОЛ! 1:0!
А. Барак
Пас отдал
А. Гложек
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
21
Алекс Крал
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
7
Антонин Барак
АП
19
Мартин Долежал
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Беларусь
4
Максим Швецов
ЦЗ
4
Артем Рахманов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
13
Николай Золотов
ЦЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
9
Макс Эбонг
АП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
15
Никита Корзун
ЦФ
12
Сергей Черник
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Чехия
1
Филип Нгуйен
ВР
16
Индржих Станек
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
0
Томаш Виснер
ЦЗ
22
Михал Сачек
ПЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
0
Филип Каша
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
17
Павел Седько
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
0
Артем Концевой
ЦП
19
Глеб Шевченко
ЦП
4
Руслан Лисакович
ЦФ
11
Максим Скавыш
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Вацлик
5
Цоуфал
6
Калас
17
Матею
3
Голеш
21
Крал
22
Соучек
14
Янкто
7
Барак
10
Гложек
19
Долежал
3-2-1-5
20
Сачивко
13
Золотов
6
Бегунов
4
Швецов
4
Рахманов
9
Эбонг
17
Лисакович
12
Черник
15
Корзун
21
Климович
23
Антилевский
10
Гложек
25
Пешек
25
Пешек
10
Гложек
14
Янкто
7
Жмрхаль
7
Жмрхаль
14
Янкто
21
Крал
8
Садилек
8
Садилек
21
Крал
7
Барак
11
Тецл
11
Тецл
7
Барак
19
Долежал
10
Выдра
10
Выдра
19
Долежал
21
Климович
7
Быков
7
Быков
21
Климович
13
Золотов
19
Шевченко
19
Шевченко
13
Золотов
4
Швецов
11
Скавыш
11
Скавыш
4
Швецов
Остались в запасе
Чехия
Беларусь
22
Михал Сачек
ПЗ
1
Филип Нгуйен
ВР
16
Индржих Станек
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
0
Томаш Виснер
ЦЗ
0
Филип Каша
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
17
Павел Седько
ЛВ
1
Павел Павлюченко
ВР
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
0
Артем Концевой
ЦП
4
Руслан Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Остались в запасе
22
Михал Сачек
ПЗ
1
Филип Нгуйен
ВР
16
Индржих Станек
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
0
Томаш Виснер
ЦЗ
0
Филип Каша
ЦФ
Остались в запасе
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
17
Павел Седько
ЛВ
1
Павел Павлюченко
ВР
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
0
Артем Концевой
ЦП
4
Руслан Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Михаил Мархель
Статистика матча Чехия - Беларусь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
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0 : 0
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