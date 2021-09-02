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  • «Ростов» впервые в сезоне проведет домашний матч с болельщиками. На игру с «Краснодаром» пустят 5 тысяч зрителей

«Ростов» впервые в сезоне проведет домашний матч с болельщиками. На игру с «Краснодаром» пустят 5 тысяч зрителей

2 сентября 2021, 17:03
3

Матч 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» пройдeт со зрителями.

«Распоряжение Губернатора Ростовской области Василия Голубева позволит посетить матч «Ростов» – «Краснодар» 5 тысячам болельщикам только при наличии QR-кода, подтверждающим отсутствие коронавируса.

Также на матч смогут попасть владельцы абонементов с упомянутыми выше QR-кодами», – говорится в заявлении «Ростова».

  • Ранее в этом сезоне все матчи в Ростове проходили без зрителей.
  • «Ростов» сыграет с «Краснодаром» 13 сентября.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
Комментарии (3)
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portero
1630602433
поблажка перед выборами, а потом всех по норам опять..... да и почему 5000 а не 50%???
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paracetamol
1630602992
Почему 5, а не 25?
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Январь 59
1630612823
Пора переименовать ЧР. Нужно называть его Роспотребнадзор- Чемпионат России. Странно как то в автобусах , троллейбусах, Магнитах, Ашанах народу столько, что и 20см между людьми нет, и это нормально, а на стадион нельзя. Типа всех всех заразят. Бред сивой кобылы. Пора уже к этой теме подключать прокурорскую проверку.
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