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    «Ростов» впервые в сезоне проведет домашний матч с болельщиками. На игру с «Краснодаром» пустят 5 тысяч зрителей

    Матч 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» пройдeт со зрителями.

    «Распоряжение Губернатора Ростовской области Василия Голубева позволит посетить матч «Ростов» – «Краснодар» 5 тысячам болельщикам только при наличии QR-кода, подтверждающим отсутствие коронавируса.

    Также на матч смогут попасть владельцы абонементов с упомянутыми выше QR-кодами», – говорится в заявлении «Ростова».

    • Ранее в этом сезоне все матчи в Ростове проходили без зрителей.
    • «Ростов» сыграет с «Краснодаром» 13 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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