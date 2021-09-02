«Ростов» впервые в сезоне проведет домашний матч с болельщиками. На игру с «Краснодаром» пустят 5 тысяч зрителей

Матч 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» пройдeт со зрителями.

«Распоряжение Губернатора Ростовской области Василия Голубева позволит посетить матч «Ростов» – «Краснодар» 5 тысячам болельщикам только при наличии QR-кода, подтверждающим отсутствие коронавируса.

Также на матч смогут попасть владельцы абонементов с упомянутыми выше QR-кодами», – говорится в заявлении «Ростова».