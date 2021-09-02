«Локомотив» показал прибытие в Москву новичка Керка

Голландский вингер Гирано Керк прилетел в Москву, чтобы присоединиться к «Локомотиву».
Клубная пресс-служба показала видео с новичком из аэропорта.
«Добро пожаловать в Москву, Гирано», – говорится в публикации.
«Друзья, всем привет в московском «Локомотиве», – сказал футболист в ролике.
- Керка купили за 6 миллионов евро.
- Контракт игрока с новым клубом рассчитан до 2025 года.
- Голландец выбрал 7-й игровой номер.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Локомотива»