«Локомотив» показал прибытие в Москву новичка Керка

Не "локотив москау", а Ло-ко-мо-тив Москва. Нужно потренироваться выговаривать название своего клуба ))
Голландский вингер Гирано Керк прилетел в Москву, чтобы присоединиться к «Локомотиву».
Клубная пресс-служба показала видео с новичком из аэропорта.
«Добро пожаловать в Москву, Гирано», – говорится в публикации.
«Друзья, всем привет в московском «Локомотиве», – сказал футболист в ролике.
- Керка купили за 6 миллионов евро.
- Контракт игрока с новым клубом рассчитан до 2025 года.
- Голландец выбрал 7-й игровой номер.
Welcome to Moscow, Gyrano! pic.twitter.com/zm9DlCQLvR— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 1, 2021