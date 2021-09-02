«Локомотив» показал прибытие в Москву новичка Керка

Голландский вингер Гирано Керк прилетел в Москву, чтобы присоединиться к «Локомотиву».

Клубная пресс-служба показала видео с новичком из аэропорта.

«Добро пожаловать в Москву, Гирано», – говорится в публикации.

«Друзья, всем привет в московском «Локомотиве», – сказал футболист в ролике.

Керка купили за 6 миллионов евро.

Контракт игрока с новым клубом рассчитан до 2025 года.

Голландец выбрал 7-й игровой номер.