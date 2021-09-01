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    «Локомотив» показал прибытие в Москву новичка Керка

    Голландский вингер Гирано Керк прилетел в Москву, чтобы присоединиться к «Локомотиву».

    Клубная пресс-служба показала видео с новичком из аэропорта.

    «Добро пожаловать в Москву, Гирано», – говорится в публикации.

    «Друзья, всем привет в московском «Локомотиве», – сказал футболист в ролике.

    • Керка купили за 6 миллионов евро.
    • Контракт игрока с новым клубом рассчитан до 2025 года.
    • Голландец выбрал 7-й игровой номер.

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    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1021

      Enter2006 2 часа назад

      Не "локотив москау", а Ло-ко-мо-тив Москва. Нужно потренироваться выговаривать название своего клуба ))

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