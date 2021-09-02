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«Локомотив» показал прибытие в Москву новичка Керка

2 сентября 2021, 11:00
3

Голландский вингер Гирано Керк прилетел в Москву, чтобы присоединиться к «Локомотиву».

Клубная пресс-служба показала видео с новичком из аэропорта.

«Добро пожаловать в Москву, Гирано», – говорится в публикации.

«Друзья, всем привет в московском «Локомотиве», – сказал футболист в ролике.

  • Керка купили за 6 миллионов евро.
  • Контракт игрока с новым клубом рассчитан до 2025 года.
  • Голландец выбрал 7-й игровой номер.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Керк Джирано
Комментарии (3)
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Enter2006
1630571067
Не "локотив москау", а Ло-ко-мо-тив Москва. Нужно потренироваться выговаривать название своего клуба ))
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bomilazdeshnii
1630588019
Уважаемые, был ли ролик про встречу 3-х КРАТНЫХ!!!! чемпионов мира по пляжному футболу?
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ArReal
1630588504
Прибыл ещё один ноунейм сливаться Лацио и Марселю!
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