Отбор ЧМ-2022. Мальта разгромила Кипр, Словения и Словакия победителя не выявили

Ближайший соперник сборной России Кипр крупно уступил Мальте. Все голы киприоты пропустили уже будучи в меньшинстве.

Словакия, которой Россия уступила весной, обменялась голами со Словенией. В группе по-прежнему лидирует Хорватия.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 4-й тур

Словения – Словакия – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Боженик, 32; 1:1 – Стоянович, 42.

Мальта – Кипр – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Аттард, 44; 2:0 – Мбонг, 46; 3:0 – Аттард, 54.

Удаления: нет – Сотириу, 40.

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