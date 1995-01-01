Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Отбор ЧМ-2022. Мальта разгромила Кипр, Словения и Словакия победителя не выявили

    Ближайший соперник сборной России Кипр крупно уступил Мальте. Все голы киприоты пропустили уже будучи в меньшинстве.

    Словакия, которой Россия уступила весной, обменялась голами со Словенией. В группе по-прежнему лидирует Хорватия.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 4-й тур

    Словения – Словакия – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Боженик, 32; 1:1 – Стоянович, 42.

    Мальта – Кипр – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Аттард, 44; 2:0 – Мбонг, 46; 3:0 – Аттард, 54.

    Удаления: нет – Сотириу, 40.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -119

      Спартач80 1 час назад

      Мальта с Кипром конечно удивили....

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89024
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67415
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru