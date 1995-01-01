Отбор ЧМ-2022. Мальта разгромила Кипр, Словения и Словакия победителя не выявили

Мальта с Кипром конечно удивили....
Ближайший соперник сборной России Кипр крупно уступил Мальте. Все голы киприоты пропустили уже будучи в меньшинстве.
Словакия, которой Россия уступила весной, обменялась голами со Словенией. В группе по-прежнему лидирует Хорватия.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 4-й тур
Словения – Словакия – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Боженик, 32; 1:1 – Стоянович, 42.
Голы: 1:0 – Аттард, 44; 2:0 – Мбонг, 46; 3:0 – Аттард, 54.
Удаления: нет – Сотириу, 40.
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