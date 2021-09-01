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Словения - Словакия

01.09.2021, Среда, 21:45 мск Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Словения - Словакия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа F
7 тур
1 сентября, пятница 21:45 Словакия 1:0 Словения
2 тур
8 октября, суббота 21:45 Словения 1:0 Словакия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 3
9 тур
10 октября, суббота 22:30 Словакия 0:2 Словения
2 тур
10 сентября, среда 22:45 Словения 2:1 Словакия
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорватия 10 7 2 1 21:4 +17 23
2. Россия 10 7 1 2 19:6 +13 22
3. Словакия 10 3 5 2 17:10 +7 14
4. Словения 10 4 2 4 13:12 +1 14
5. Кипр 10 1 2 7 4:21 -17 5
6. Мальта 10 1 2 7 9:30 -21 5
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