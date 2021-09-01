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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Словакия
Словения - Словакия: обзор матча 01 сентября 2021
Словения
01.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Словакия
42'
П. Стоянович
32'
Р. Боженик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Словакия
90'
+5
Желтая карточка
О. Дуда
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
90'
+3
90'
Замена
О. Дуда
️️️️
Ю. Куцка
Замена
Я. Бийол
️️️️
З. Ловрич
83'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Б. Шешко
83'
76'
Замена
М. Косцельник
️️️️
Р. Боженик
76'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
И. Шранц
73'
Желтая карточка
И. Шранц
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
М. Зайц
70'
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Л. Штулац
70'
Желтая карточка
Й. Иличич
66'
64'
Замена
Р. Мак
️️️️
В. Вайсс
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Я. Млакар
57'
ГОЛ! 1:1!
П. Стоянович
Пас отдал
Й. Иличич
42'
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Боженик
Пас отдал
В. Вайсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
0
Лео Штулац
ОП
24
Миха Зайц
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
22
Якуб Голубек
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Словения
12
Вид Белец
ВР
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
0
Альяж Струна
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Дамьян Богар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
19
Лука Захович
ЦФ
16
Игор Векич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Словакия
16
Давид Ганцко
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
24
Мартин Косцельник
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
23
Франтишек Плах
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
0
Эрик Йирка
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
4-1-2-3
1
Облак
3
Балковец
17
Мевля
4
Блажич
20
Стоянович
0
Штулац
24
Зайц
8
Ловрич
11
Шешко
17
Млакар
7
Иличич
2-5-2
5
Шатка
2
Пекарик
14
Шкриньяр
22
Голубек
22
Лоботка
19
Куцка
7
Вайсс
17
Гамшик
9
Боженик
18
Шранц
8
Ловрич
6
Бийол
6
Бийол
8
Ловрич
0
Штулац
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
0
Штулац
24
Зайц
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
24
Зайц
17
Млакар
13
Чрнигой
13
Чрнигой
17
Млакар
11
Шешко
9
Шпорар
9
Шпорар
11
Шешко
9
Боженик
24
Косцельник
24
Косцельник
9
Боженик
19
Куцка
8
Дуда
8
Дуда
19
Куцка
7
Вайсс
20
Мак
20
Мак
7
Вайсс
18
Шранц
15
Стрелец
15
Стрелец
18
Шранц
Остались в запасе
Словения
Словакия
12
Вид Белец
ВР
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
0
Альяж Струна
ЦЗ
20
Дамьян Богар
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
16
Игор Векич
ЦФ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
23
Франтишек Плах
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
0
Эрик Йирка
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
0
Альяж Струна
ЦЗ
20
Дамьян Богар
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
16
Игор Векич
ЦФ
Остались в запасе
16
Давид Ганцко
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
23
Франтишек Плах
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
0
Эрик Йирка
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Словения - Словакия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
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