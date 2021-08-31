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  • Клубы РПЛ поддержат реформу лиги, если «Матч ТВ» увеличит ТВ-контракт до 175 миллионов в год

Клубы РПЛ поддержат реформу лиги, если «Матч ТВ» увеличит ТВ-контракт до 175 миллионов в год

31 августа 2021, 12:59
11

Стало известно, при каких условиях клубы РПЛ поддержат реформу лиги, предложенную голландской компанией Hypercube.

Вчера глава Hypercube Питер Нювенхюйс высказался в эфире «Матч ТВ» о финансовых преимуществах предлагаемой реформы. «Этот формат сделает жизнь лучше для всех клубов, в том числе их нижней части таблицы. Вы должны получать за контракт с ТВ в пять раз больше денег. Сейчас 35 миллионов евро, а должно быть в пять раз больше», – сказал Нювенхюйс.

«Мы впечатлены заявлением Питера. ТВ-контракт истекает по окончании этого сезона, и впервые за долгое время за ТВ-права лиги будет серьезная борьба, есть несколько претендентов, но пока их предложения не сформулированы в проекте договора, а на словах речь идет о сумме не более 4 миллиардов рублей в год, что тоже очень хорошо, — по текущему контракту лига зарабатывает от «Матч ТВ» около 1,7 миллиарда рублей в год, что никак не равно 35 миллионам евро, о которых говорит Питер.

Но в любом случае даже исходя из слов Питера, контракт вырастет до 175 миллионов евро в год — это небывалые для футбольного ТВ-контракта РПЛ деньги. Но в то же время необходимо перейти от слов к делу и услышать не только слова главы консалтинговой компании, но и конкретику от основного вещателя — возможно, Питер знает больше, и нам на общем собрании сегодня озвучат цифру в 175 миллионов евро за ТВ-права.

Это может существенно поменять позицию клубов — на их готовность поддержать реформу», – сообщили в одном из топ-клубов РПЛ.

  • Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Глава Hypercube: «Для того, чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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Skull_Boy
1630404253
Предъявленный формат это дебилизм и это признали все страны Европы, но только не е_6ланы-чинушы РФС из России и Матч ТВ это помойка и лучше, как и раньше, показывали бы центральные игры по НТВ, а не огород уровня Уфа-НН
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R_a_i_n
1630406284
Начались торги. Всем пох на развитие футбола, все думают как увеличить доходы.
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Vitaga
1630407031
по предлагаемой системе не играет ни один ведущий чемпионат Европы. так играют лишь малые страны с населением меньше Москвы. всё как обычно-пришли левые голландцы с целью срубить бабла с лохов
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GammiD
1630408567
Пусть газпром через РПЛ кормит наш футбол. сегодняшние 20 млн бакинских в год за теле права курам на смех! 175 было бы не плохо, если разница выплат за 8-е и 12-е место будет 5-7 млн. за эти бабки клубы и так биться будут и не какие реформы нахер не нужны будут. Да Иванов уральский за эти бабки.... удавит любого))))
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serglider
1630414851
Смотрел вчера этот эфир на Матч ТВ, собрали всех теледебилов с клоуном Журавелем! К Нювенхюйсу, в принципе претензий нет, он тупо отработал бабосы сварганив кучу вариантов проведения чемпионата России... Два клоуна-эхсперта Родимов и Рахимов высказали свое мнение по этому поводу... При чем вроде начали за здравие: отметили, что детский футбол, тренерские кадры и спортшколы в стране в плачевном состоянии... Потом переключились на лимит легионеров, примечательно, что губошлеп Родимов, который играл в клубе исключительно благодаря этому лимиту двумя руками был за его отмену))) Потом уцепились за формулу проведения чемпионата... Почему-то главные причины пустых трибун во время матчей и продажи телетрансляций не озвучил никто! Хотя она лежит на поверхности - у подавляющего большенства людей в стране, тупо нет бабок на жратву и коммуналку, люди стали гораздо реже посещать не только стадионы, но и кино, театры, музеи и т.д.! Отсюда как бы вы не извращались с проведением формы чемпионата, народ на футбол ходить не будет пока не удасца поднять жизненный уровень в стране! Насчет легионеров... Суцуко Рахимов, в чем состоит задача тренера? Особенно для малобюджетных клубов! Брать молодых перспективных футболеров и тренировать их до уровня высококлассных футболистов, которых можно продать за хорошие бабки! Рахимов же возомнил себя Гвардиолой, Клоппом и Тухелем вместе взятыми, когда он приходит в клуб и диктует кто из футболеров его устраивает, а кто нет! Задачи тренировать он перед собой не ставит, от слова совсем))) Про бабки от телетрансляций... Матч ТВ дотационный телеканал, сидящий в глубокой анальной попе! На поддержание стринг Канделаки, госкорпорации ежегодно отслюнивают миллиарды, откуда вдруг возьмутся 175 лямов зелени? Наверное все европейские страны вдруг массово начнут закупать права телетрансляций российского чемпионата, из-за изменения формата его проведения? И как это решит главную проблемы: отсталость и отсутствие спортивных сооружений, не развитость массового детского спорта и дефицита тренерских кадров? Все это напоминает сюжет басни Крылова "Квартет": А вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь...
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BRO_football
1630415032
Всё правильно. За язык никто не тянул. Сказали, что увеличат контракт с ТВ в пять раз, то будьте добры выполнять. А так, до сих пор непонятно что для само лиги важнее - развитие российских игроков для сборной и для еврокубков или деньги. Всё вместе это нераеализуемо, а одно без другого - легко.
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schernikov
1630416491
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Play
1630425091
Рейтинг РПЛ на тв и так упал в два раза за последние годы, если Матч увеличит сумму контракта, соответственно и увеличит расценки на Матч Премьер, его тогда вообще никто смотреть не будет.
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