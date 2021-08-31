Клубы РПЛ поддержат реформу лиги, если «Матч ТВ» увеличит ТВ-контракт до 175 миллионов в год

Стало известно, при каких условиях клубы РПЛ поддержат реформу лиги, предложенную голландской компанией Hypercube.

Вчера глава Hypercube Питер Нювенхюйс высказался в эфире «Матч ТВ» о финансовых преимуществах предлагаемой реформы. «Этот формат сделает жизнь лучше для всех клубов, в том числе их нижней части таблицы. Вы должны получать за контракт с ТВ в пять раз больше денег. Сейчас 35 миллионов евро, а должно быть в пять раз больше», – сказал Нювенхюйс.

«Мы впечатлены заявлением Питера. ТВ-контракт истекает по окончании этого сезона, и впервые за долгое время за ТВ-права лиги будет серьезная борьба, есть несколько претендентов, но пока их предложения не сформулированы в проекте договора, а на словах речь идет о сумме не более 4 миллиардов рублей в год, что тоже очень хорошо, — по текущему контракту лига зарабатывает от «Матч ТВ» около 1,7 миллиарда рублей в год, что никак не равно 35 миллионам евро, о которых говорит Питер.

Но в любом случае даже исходя из слов Питера, контракт вырастет до 175 миллионов евро в год — это небывалые для футбольного ТВ-контракта РПЛ деньги. Но в то же время необходимо перейти от слов к делу и услышать не только слова главы консалтинговой компании, но и конкретику от основного вещателя — возможно, Питер знает больше, и нам на общем собрании сегодня озвучат цифру в 175 миллионов евро за ТВ-права.

Это может существенно поменять позицию клубов — на их готовность поддержать реформу», – сообщили в одном из топ-клубов РПЛ.

Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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