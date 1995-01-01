Клубы РПЛ поддержат реформу лиги, если «Матч ТВ» увеличит ТВ-контракт до 175 миллионов в год

Пусть газпром через РПЛ кормит наш футбол. сегодняшние 20 млн бакинских в год за теле права курам на смех! 175 было бы не плохо, если разница выплат за 8-е и 12-е место будет 5-7 млн. за эти бабки клубы и так биться будут и не какие реформы нахер не нужны будут. Да Иванов уральский за эти бабки.... удавит любого))))
Стало известно, при каких условиях клубы РПЛ поддержат реформу лиги, предложенную голландской компанией Hypercube.
Вчера глава Hypercube Питер Нювенхюйс высказался в эфире «Матч ТВ» о финансовых преимуществах предлагаемой реформы. «Этот формат сделает жизнь лучше для всех клубов, в том числе их нижней части таблицы. Вы должны получать за контракт с ТВ в пять раз больше денег. Сейчас 35 миллионов евро, а должно быть в пять раз больше», – сказал Нювенхюйс.
«Мы впечатлены заявлением Питера. ТВ-контракт истекает по окончании этого сезона, и впервые за долгое время за ТВ-права лиги будет серьезная борьба, есть несколько претендентов, но пока их предложения не сформулированы в проекте договора, а на словах речь идет о сумме не более 4 миллиардов рублей в год, что тоже очень хорошо, — по текущему контракту лига зарабатывает от «Матч ТВ» около 1,7 миллиарда рублей в год, что никак не равно 35 миллионам евро, о которых говорит Питер.
Но в любом случае даже исходя из слов Питера, контракт вырастет до 175 миллионов евро в год — это небывалые для футбольного ТВ-контракта РПЛ деньги. Но в то же время необходимо перейти от слов к делу и услышать не только слова главы консалтинговой компании, но и конкретику от основного вещателя — возможно, Питер знает больше, и нам на общем собрании сегодня озвучат цифру в 175 миллионов евро за ТВ-права.
Это может существенно поменять позицию клубов — на их готовность поддержать реформу», – сообщили в одном из топ-клубов РПЛ.
- Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Глава Hypercube: «Для того, чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время»