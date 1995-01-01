Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Клубы РПЛ поддержат реформу лиги, если «Матч ТВ» увеличит ТВ-контракт до 175 миллионов в год

    Стало известно, при каких условиях клубы РПЛ поддержат реформу лиги, предложенную голландской компанией Hypercube.

    Вчера глава Hypercube Питер Нювенхюйс высказался в эфире «Матч ТВ» о финансовых преимуществах предлагаемой реформы. «Этот формат сделает жизнь лучше для всех клубов, в том числе их нижней части таблицы. Вы должны получать за контракт с ТВ в пять раз больше денег. Сейчас 35 миллионов евро, а должно быть в пять раз больше», – сказал Нювенхюйс.

    «Мы впечатлены заявлением Питера. ТВ-контракт истекает по окончании этого сезона, и впервые за долгое время за ТВ-права лиги будет серьезная борьба, есть несколько претендентов, но пока их предложения не сформулированы в проекте договора, а на словах речь идет о сумме не более 4 миллиардов рублей в год, что тоже очень хорошо, — по текущему контракту лига зарабатывает от «Матч ТВ» около 1,7 миллиарда рублей в год, что никак не равно 35 миллионам евро, о которых говорит Питер.

    Но в любом случае даже исходя из слов Питера, контракт вырастет до 175 миллионов евро в год — это небывалые для футбольного ТВ-контракта РПЛ деньги. Но в то же время необходимо перейти от слов к делу и услышать не только слова главы консалтинговой компании, но и конкретику от основного вещателя — возможно, Питер знает больше, и нам на общем собрании сегодня озвучат цифру в 175 миллионов евро за ТВ-права.

    Это может существенно поменять позицию клубов — на их готовность поддержать реформу», – сообщили в одном из топ-клубов РПЛ.

    • Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Глава Hypercube: «Для того, чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +602

      GammiD 1 час назад

      Пусть газпром через РПЛ кормит наш футбол. сегодняшние 20 млн бакинских в год за теле права курам на смех! 175 было бы не плохо, если разница выплат за 8-е и 12-е место будет 5-7 млн. за эти бабки клубы и так биться будут и не какие реформы нахер не нужны будут. Да Иванов уральский за эти бабки.... удавит любого))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5491

      BarStep > GammiD 25 минут назад

      Татнефть!
      Не?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      Vitaga 2 часа назад

      по предлагаемой системе не играет ни один ведущий чемпионат Европы. так играют лишь малые страны с населением меньше Москвы. всё как обычно-пришли левые голландцы с целью срубить бабла с лохов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1457

      R_a_i_n 2 часа назад

      Начались торги. Всем пох на развитие футбола, все думают как увеличить доходы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12740

      Skull_Boy 2 часа назад

      Предъявленный формат это дебилизм и это признали все страны Европы, но только не е_6ланы-чинушы РФС из России и Матч ТВ это помойка и лучше, как и раньше, показывали бы центральные игры по НТВ, а не огород уровня Уфа-НН

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89007
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67397
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru