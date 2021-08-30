Глава Hypercube: «Для того, чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время»

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

«Есть проблема: у вас недостаточно молодых российских игроков. Но прямо сейчас ее решить невозможно, сделать это на два-три сезона не получится. Для того, чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время.

В долгосрочном плане я бы особо легионеров не притягивал в Россию. Но, если вы введете ограничения, то хорошо, оставим это на усмотрение рынка, дадим клубам возможность покупать легионеров, но только если клуб покупает легионеров, они должны понимать, что тоже должны вносить свой вклад в развитие российского футбола на будущее.

Я предлагаю ввести налог, как в разных видах спорта в США. Там, если команда приглашает много иностранцев, то она платит налог, который идет на развитие молодых игроков. Там, где эти игроки только начинают играть.

Нужно мотивировать мелкие клубы, чтобы они выращивали молодых игроков, находили таланты. Если отменим лимит на легионеров, появится возможность для развития молодежи. Вам сейчас очень нужны все очки, которые вы можете заработать в Европе, правильно?» – сказал Ньювенхейс.