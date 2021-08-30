Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава Hypercube: «Для того, чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время»

Глава Hypercube: «Для того, чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время»

30 августа 2021, 23:15
16

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

«Есть проблема: у вас недостаточно молодых российских игроков. Но прямо сейчас ее решить невозможно, сделать это на два-три сезона не получится. Для того, чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время.

В долгосрочном плане я бы особо легионеров не притягивал в Россию. Но, если вы введете ограничения, то хорошо, оставим это на усмотрение рынка, дадим клубам возможность покупать легионеров, но только если клуб покупает легионеров, они должны понимать, что тоже должны вносить свой вклад в развитие российского футбола на будущее.

Я предлагаю ввести налог, как в разных видах спорта в США. Там, если команда приглашает много иностранцев, то она платит налог, который идет на развитие молодых игроков. Там, где эти игроки только начинают играть.

Нужно мотивировать мелкие клубы, чтобы они выращивали молодых игроков, находили таланты. Если отменим лимит на легионеров, появится возможность для развития молодежи. Вам сейчас очень нужны все очки, которые вы можете заработать в Европе, правильно?» – сказал Ньювенхейс.

  • Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1630356341
Капитан Очевидность.
Ответить
BRO_football
1630360785
Глянул эфир с этим мужиком и реакция только одна: ничего не понял, но выглядит интересно. В любом случае, терять нам нечего. Если оставить всё как есть, то РПЛ будет и дальше скатываться вниз в таблице УЕФА. А с новыми реформами есть шанс улучшить ситуацию.
Ответить
ySS
1630364738
Может в Нидерландии это и уместно, но вот в РФ это больше выглядит фарсом.
Ответить
ab15488
1630381372
Парадокс, полно мединститутов - нет врачей, полно пединститутов - нет учителей, футбол самый популярный вид спорта - нет футболистов. Наверное они все в пляжный играют..
Ответить
Pangolin
1630387046
Снова что? Стали великими? Хорошая шутка, записал!
Ответить
Plyash
1630390861
Вообще то у нас великих клубов,с точки зрения Европы,нет до сих пор.Есть отдельные локальные успехи в Европе нескольких клубов,все мы их знаем,которые мы пересчитываем по пальцам со времён Московского Динамо 1971/72г.,вышедшего в финал Еврокубка.А вот для внутреннего употребления у нас великих клубов много,но в Европе про них не знают кроме того,что они просто популярны у нас в стране.
Ответить
ItalianFootball
1630393215
Мейк рашн клабс грейт эгейн!!!!
Ответить
Zubo
1630395179
Великими как Зенит ?
Ответить
BarStep
1630397718
Снова стали великими русские клубы?! Меня терзают смутные сомнения по поводу вот этого "снова"..
Ответить
aubergine
1630414848
Огромное спасибо господину Н.ю.х.е.н.х.у.й.с.у за авторитетное мнение. Но может лучше сперва нашему футболу совсем упасть на самое дно, чтоб было проще от него оттолкнуться и рвануть наверх?
Ответить
Главные новости
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
23:08
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
23:04
1
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
22:52
6
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
22:43
4
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
6
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
7
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
15
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
1
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Все новости
Все новости
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
7
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
15
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
150
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
5
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+