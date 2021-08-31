Hypercube: «Все лиги выиграли от нашей реформы. РПЛ получает 35 миллионов за ТВ-контракт, а должен в 5 раз больше»

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс высказался о предлагаемой реформе РПЛ.

«Если посмотреть, и по спортивной форме, и по финансам все чемпионаты выиграли от нашей реформы. Классический пример – Бельгия, они сразу же получили увеличение телевизионного контракт на 40% и со временем его стоимость выросла в три раза.

По спортивным показателям тоже, смотрите, как они выросли. Какая у Бельгии экономика? Это маленькая страна. У России ВВП больше в 4 раза.

Насколько клубы увеличат доход? Спортивный уровень клуба связан с финансовым положением. Если мы будем больше получать от телевизионного контракта, нужно сделать так, чтобы маленькие клубы получали больше денег.

Этот формат сделает жизнь лучше для всех клубов, в том числе их нижней части таблицы. Вы должны получать за контракт с ТВ в пять раз больше денег. Сейчас 35 миллионов евро, а должно быть в пять раз больше», – сказал Нювенхюйс.

Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Глава Hypercube: «Для того, чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время»