Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Hypercube: «Все лиги выиграли от нашей реформы. РПЛ получает 35 миллионов за ТВ-контракт, а должен в 5 раз больше»

    Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс высказался о предлагаемой реформе РПЛ.

    «Если посмотреть, и по спортивной форме, и по финансам все чемпионаты выиграли от нашей реформы. Классический пример – Бельгия, они сразу же получили увеличение телевизионного контракт на 40% и со временем его стоимость выросла в три раза.

    По спортивным показателям тоже, смотрите, как они выросли. Какая у Бельгии экономика? Это маленькая страна. У России ВВП больше в 4 раза.

    Насколько клубы увеличат доход? Спортивный уровень клуба связан с финансовым положением. Если мы будем больше получать от телевизионного контракта, нужно сделать так, чтобы маленькие клубы получали больше денег.

    Этот формат сделает жизнь лучше для всех клубов, в том числе их нижней части таблицы. Вы должны получать за контракт с ТВ в пять раз больше денег. Сейчас 35 миллионов евро, а должно быть в пять раз больше», – сказал Нювенхюйс.

    • Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Глава Hypercube: «Для того, чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:23
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8929

      Cleaner 2 минуты назад

      Нювенхюйс не знает, что в России все устроено ПО ДРУГОМУ. Потому весь этот бред и несет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4156

      TOMSON 24 минуты назад

      Изначально это реформа не совсем нравится. Но есть 100% факт. Нужно что-то делать! Если ничего менять не будем то ничего не поменяется. По этому лучше пусть такие реформы чем вообще никаких или очередное изменения лимита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10267

      BRO_football 41 минуту назад

      Понятно. Основная цель реформ - деньги. А уж как там российские футболисты будут развиваться, это дело второе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4156

      TOMSON > BRO_football 22 минуты назад

      Ну им задачу какую поставили они такую задачу и решили. Про развитие молодёжи не они думать должны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13658

      KLIM777 1 час назад

      Да никто не будет получать больше в РПЛ. Какие млять сказки. Мы живем в другой стране. У нас 300 рублей стоит купить показ всех матчей на телике в месяц, но мы смотрим через сопку))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8859

      ivany4 > KLIM777 1 час назад

      И порой сопка качественней идет, чем по воздуху.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8859

      ivany4 2 часа назад

      Какие-то молочные реки с кисельными берегами.)))
      Палыч правильно сказал о такой реформе РПЛ: «Голландцы из Hypercube не понимают наших реалий. Завтра они уедут, а нам придется годами расхлебывать».(С)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +596

      Rabinovi_ch > ivany4 1 час назад

      Наши реалии после наших мы расхлебаем до конца...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89007
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67397
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru