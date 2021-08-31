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  • Hypercube: «Все лиги выиграли от нашей реформы. РПЛ получает 35 миллионов за ТВ-контракт, а должен в 5 раз больше»

Hypercube: «Все лиги выиграли от нашей реформы. РПЛ получает 35 миллионов за ТВ-контракт, а должен в 5 раз больше»

31 августа 2021, 09:23
10

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс высказался о предлагаемой реформе РПЛ.

«Если посмотреть, и по спортивной форме, и по финансам все чемпионаты выиграли от нашей реформы. Классический пример – Бельгия, они сразу же получили увеличение телевизионного контракт на 40% и со временем его стоимость выросла в три раза.

По спортивным показателям тоже, смотрите, как они выросли. Какая у Бельгии экономика? Это маленькая страна. У России ВВП больше в 4 раза.

Насколько клубы увеличат доход? Спортивный уровень клуба связан с финансовым положением. Если мы будем больше получать от телевизионного контракта, нужно сделать так, чтобы маленькие клубы получали больше денег.

Этот формат сделает жизнь лучше для всех клубов, в том числе их нижней части таблицы. Вы должны получать за контракт с ТВ в пять раз больше денег. Сейчас 35 миллионов евро, а должно быть в пять раз больше», – сказал Нювенхюйс.

  • Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Глава Hypercube: «Для того, чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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ivany4
1630392502
Какие-то молочные реки с кисельными берегами.))) Палыч правильно сказал о такой реформе РПЛ: «Голландцы из Hypercube не понимают наших реалий. Завтра они уедут, а нам придется годами расхлебывать».(С)
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BRO_football
1630397831
Понятно. Основная цель реформ - деньги. А уж как там российские футболисты будут развиваться, это дело второе.
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FanatSerj
1630401743
"Сейчас 35 миллионов евро, а должно быть в пять раз больше" - а почему не в 10, может лучше будет даже если в 20-ть? это прям тропой Мутко идёте он тоже громогласные заявления делал, пока поняли, что балабол и футбол это не его ))) Сколько "Газпром" оценивает чемпионат столько и платит, что то желающих и тем более конкурентов и него вообще нету. Причем уверен что они и столько денег на нем отбить не могут, работают в убыток по указке в плане поддержания профессионального футбола, как в принципе почти по всем клубам РПЛ. Как люди написали ниже, у нас по сопкам смотрят )) А за бугром он и не тарахтел никому там своих хватает чемпионатов, которые и так не усмотришь. Оно бы так заработало если бы все "гос. бабки" и нефте-газовые скидывали не в конкретные клубы, а через призовые на всю лигу и распределялись в зависимости от занятого места и выступления в Евро кубках, а то клубы и игроки привыкли, как не играй как не выступай деньги всё равно будут на халяву.
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bomilazdeshnii
1630432320
Кстати. У меня сопка не работает.
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bomilazdeshnii
1630432351
Какие лиги? Скажите мне. Не дают ответа...
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