«Динамо» продлило контракт с вратарем Лещуком

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук заключил новое соглашение с клубом.

Стороны продлили контракт до 2025 года. Предыдущий договор истекал в июне 2023-го.

«Очень рад подписать новый контракт с «Динамо». К вратарю всегда повышенное внимание, потому что он находится на последнем рубеже. Его спасения и ошибки очень заметны.

Быть вратарeм в «Динамо» – большая ответственность, ведь за клуб выступал великий Лев Яшин и другие наши прославленные голкиперы. Нужно выходить на поле и не ударить в грязь лицом.

«Динамо» – родная команда для меня. Я здесь с девяти лет, поэтому никуда не хотелось уходить. Пообщавшись с тренерами, решение остаться в родном клубе только укрепилось.

Буду упорно работать на тренировках и доказывать, что достоин стать основным вратарeм. Моя цель – выиграть чемпионство вместе с «Динамо» и как можно лучше выступить в еврокубках», – сказал 25-летний футболист.