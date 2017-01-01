Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    «Динамо» продлило контракт с вратарем Лещуком

    Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук заключил новое соглашение с клубом.

    Стороны продлили контракт до 2025 года. Предыдущий договор истекал в июне 2023-го.

    «Очень рад подписать новый контракт с «Динамо». К вратарю всегда повышенное внимание, потому что он находится на последнем рубеже. Его спасения и ошибки очень заметны.

    Быть вратарeм в «Динамо» – большая ответственность, ведь за клуб выступал великий Лев Яшин и другие наши прославленные голкиперы. Нужно выходить на поле и не ударить в грязь лицом.

    «Динамо» – родная команда для меня. Я здесь с девяти лет, поэтому никуда не хотелось уходить. Пообщавшись с тренерами, решение остаться в родном клубе только укрепилось.

    Буду упорно работать на тренировках и доказывать, что достоин стать основным вратарeм. Моя цель – выиграть чемпионство вместе с «Динамо» и как можно лучше выступить в еврокубках», – сказал 25-летний футболист.

    • Лещук дебютировал за главную команду «Динамо» в мае 2017 года.
    • С тех пор он провел 15 матчей и пропустил 13 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88971
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67395
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru