«Матч ТВ»: ЦСКА отдаст Гайча в аренду

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к смене команды, утверждает «Матч ТВ».
По информации источника, московский клуб до закрытия летнего трансферного окна отдаст футболиста в аренду с правом выкупа.
Где продолжит карьеру аргентинец, пока неизвестно, однако для перехода ему осталось только пройти медосмотр.
- Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- В его активе 1 гол и 1 ассист в 19 матчах.
- С января форвард выступал на правах аренды за «Беневенто».
Источник: «Матч ТВ»