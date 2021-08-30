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«Матч ТВ»: ЦСКА отдаст Гайча в аренду

30 августа 2021, 10:38
6

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к смене команды, утверждает «Матч ТВ».

По информации источника, московский клуб до закрытия летнего трансферного окна отдаст футболиста в аренду с правом выкупа.

Где продолжит карьеру аргентинец, пока неизвестно, однако для перехода ему осталось только пройти медосмотр.

  • Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
  • В его активе 1 гол и 1 ассист в 19 матчах.
  • С января форвард выступал на правах аренды за «Беневенто».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гайч Адольфо
Комментарии (6)
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Snek
1630310524
Похоже что путь Гаича закончится очень бесславно.
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Бухбух
1630312943
Не будь лимита, по пути Гайча последовал бы Чалов.
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Hoahin
1630315316
Провальный трансфер ЦСКА
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Сильвербой
1630315360
Хороший игрок, зря отдаете. Не играет, не забивает, зарплату получает, бесполезный во всех смыслах, у нас любят, не отдавайте!
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vladimir-7
1630318605
На каких условиях его отдают в аренду? Только после этого можно будет говорить о целесообразности передачи, а так, это эмоции.
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zigbert
1630332330
Скорей всего из за лимита на легионеров.
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