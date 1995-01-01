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    «Матч ТВ»: ЦСКА отдаст Гайча в аренду

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к смене команды, утверждает «Матч ТВ».

    По информации источника, московский клуб до закрытия летнего трансферного окна отдаст футболиста в аренду с правом выкупа.

    Где продолжит карьеру аргентинец, пока неизвестно, однако для перехода ему осталось только пройти медосмотр.

    • Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • В его активе 1 гол и 1 ассист в 19 матчах.
    • С января форвард выступал на правах аренды за «Беневенто».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +20442

      vladimir-7 4 минуты назад

      На каких условиях его отдают в аренду? Только после этого можно
      будет говорить о целесообразности передачи, а так, это эмоции.

      0
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      Рейтинг: +7269

      Сильвербой 58 минут назад

      Хороший игрок, зря отдаете. Не играет, не забивает, зарплату получает, бесполезный во всех смыслах, у нас любят, не отдавайте!

      0
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      Рейтинг: +486

      Hoahin 59 минут назад

      Провальный трансфер ЦСКА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1809

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Налетай, торопись, покупай живопись

      1
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      Рейтинг: +2661

      Бухбух 1 час назад

      Не будь лимита, по пути Гайча последовал бы Чалов.

      2
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      Рейтинг: +3360

      Snek 2 часа назад

      Похоже что путь Гаича закончится очень бесславно.

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