«Матч ТВ»: ЦСКА отдаст Гайча в аренду

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к смене команды, утверждает «Матч ТВ».

По информации источника, московский клуб до закрытия летнего трансферного окна отдаст футболиста в аренду с правом выкупа.

Где продолжит карьеру аргентинец, пока неизвестно, однако для перехода ему осталось только пройти медосмотр.