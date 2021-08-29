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    Защитник Кофрие за 2,5 миллиона перешел из «Сент-Труйдена» в «Спартак»

    Как и ожидалось, бельгийский защитник Максимилиано Кофрие перешел в «Спартак». Его купили за 2,5 миллиона евро (Transfermarkt) у «Сент-Труйдена».

    «После успешного прохождения углубленного медицинского обследования Кофрие подписал долгосрочный контракт со «Спартаком». Он будет выступать за красно-белых под третьим номером.

    Добро пожаловать, Максимилиано!» – написал «Спартак».

    • «Спартаку» предстоит освободить одно легионерское место в заявке на РПЛ (сейчас они все заполнены).
    • Кофрие – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
    • Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии25
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      Рейтинг: +4115

      алдан2014 5 минут назад

      Так всё таки Кофрие или Кауфриз? Это вообще один футболист или разные? Хоть кто то правильно напишет фамилию? Что за дятлы в нашей журналистике?

      0
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      Рейтинг: +602

      GammiD 45 минут назад

      Буква Р в фамилии есть! Значит заиграет!!! :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Понаберут свиньи не пойми кого. Ну и составчик! А и ладно, попутного ветра в Пердив! Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8002

      САДЫЧОК 1 час назад

      Нигде не пишут левый, правый , центр !

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      Рейтинг: +1583

      GermanVo > САДЫЧОК 1 час назад

      Центральный защитник. Может сыграть справа.

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      Рейтинг: +8002

      САДЫЧОК > GermanVo 1 час назад

      Ну отлично , всяко лучше Джикии!

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      Рейтинг: +1583

      GermanVo > САДЫЧОК 1 час назад

      Посмотрим. Главное, чтоб не какой-нибудь баласт, как Инсаруальде оказался.

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      Рейтинг: +60

      16tambov36 1 час назад

      бельгия,голландия,португалия всегда умели растить и продавать игроков...цена уж очень больно подозрительная))сент-труйдена мож перекрестились когда все срослось с этим трансфером

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      Рейтинг: +843

      партизан84 1 час назад

      узнав, что это "профи" повредил ногу газонокосилкой вспомнил "нашу рашу" и серию про Абелардо (одноногого бразильца), купленного в ГазМяс. приехали

      0
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      Рейтинг: +1015

      Semargl18 1 час назад

      и это ***** замена Жиго? ну вы клоуны...

      0
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      Рейтинг: +90

      заткнитемнерот 2 часа назад

      Что вы думаете о клубе: блаблабла это великий... блаблабла
      Что вы думаете о российском чемпионате: блаблабла это сильный... блаблабла
      Что бы вы хотели сказать болельщикам: блаблабла это сильный... эээ, блаблабла это великий... ээээ, "спасибо"!

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      Рейтинг: +16414

      JTherry > заткнитемнерот 1 час назад

      зато точно знает, что Спартаку в следующем году 100 лет стукнет - это Зарему и подкупило, еще и Камоцци дал добро... в общем, года три Зарема без подарков...) зато как на нем сидят трусы, как на Бэкхэме (Макс рекламировал нижнее белье, как и Бэкхэм), и на Джерарда похож... так что все - за него, осталось показать себя на поле...

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      Рейтинг: +51037

      portero 2 часа назад

      Надежда на то что он засверкает в РПЛ ??? Посмотрим вдруг выстрелит но это из разряда чуда, для защитника...

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      Рейтинг: +3019

      Kollljan > portero 2 часа назад

      В Спартаке не выстрелит.

      1
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      Рейтинг: +9808

      NewLife 3 часа назад

      Не балабол, это видно, а как играет, скоро узнаем.
      Welkom ! Bienvenu !

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