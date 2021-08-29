Защитник Кофрие за 2,5 миллиона перешел из «Сент-Труйдена» в «Спартак»

Как и ожидалось, бельгийский защитник Максимилиано Кофрие перешел в «Спартак». Его купили за 2,5 миллиона евро (Transfermarkt) у «Сент-Труйдена».

«После успешного прохождения углубленного медицинского обследования Кофрие подписал долгосрочный контракт со «Спартаком». Он будет выступать за красно-белых под третьим номером.

Добро пожаловать, Максимилиано!» – написал «Спартак».