Защитник Кофрие за 2,5 миллиона перешел из «Сент-Труйдена» в «Спартак»

Как и ожидалось, бельгийский защитник Максимилиано Кофрие перешел в «Спартак». Его купили за 2,5 миллиона евро (Transfermarkt) у «Сент-Труйдена».
«После успешного прохождения углубленного медицинского обследования Кофрие подписал долгосрочный контракт со «Спартаком». Он будет выступать за красно-белых под третьим номером.
Добро пожаловать, Максимилиано!» – написал «Спартак».
- «Спартаку» предстоит освободить одно легионерское место в заявке на РПЛ (сейчас они все заполнены).
- Кофрие – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
- Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.
Источник: официальный сайт «Спартака»