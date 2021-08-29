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  • Защитник Кофрие за 2,5 миллиона перешел из «Сент-Труйдена» в «Спартак»

Защитник Кофрие за 2,5 миллиона перешел из «Сент-Труйдена» в «Спартак»

29 августа 2021, 10:16
35

Как и ожидалось, бельгийский защитник Максимилиано Кофрие перешел в «Спартак». Его купили за 2,5 миллиона евро (Transfermarkt) у «Сент-Труйдена».

«После успешного прохождения углубленного медицинского обследования Кофрие подписал долгосрочный контракт со «Спартаком». Он будет выступать за красно-белых под третьим номером.

Добро пожаловать, Максимилиано!» – написал «Спартак».

  • «Спартаку» предстоит освободить одно легионерское место в заявке на РПЛ (сейчас они все заполнены).
  • Кофрие – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
  • Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (35)
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Из Твери Леха
1630222364
Не надоело кутепову терпилой быть? уж который сезон все лавку полирует да волосы лаком заливает.
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Artemka444
1630223143
Это великий трансфер Точечное Усилинение
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ivany4
1630223251
Посмотрим во что выльется это приобретение.
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vladimir-7
1630223456
Вот и привезли замену Жиго.
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Aldo.CSKA
1630223896
Это тот что вчера был Кауфризом?
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mamba9090909
1630224850
Классное усиление для Спартака. (10 строчка РПЛ) Всё таки это великий Сент-Труден!!! (12 строчка Про Лиги)
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NewLife
1630225310
Не балабол, это видно, а как играет, скоро узнаем. Welkom ! Bienvenu !
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portero
1630227623
Надежда на то что он засверкает в РПЛ ??? Посмотрим вдруг выстрелит но это из разряда чуда, для защитника...
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_Marqella_
1630246667
Помниться Зенит купил у Штутгарта, когда тот ещё во второй бундеслиге играл, Дугласа Сантоса. Оказался качественный защитник, так может и этот Кофрие окажется годным игроком...
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zigbert
1630248104
Спартаку нужен сейчас хороший защитник. Пока неясно как будет Кофрие выглядеть на поле. Все его качества определятся в игре.
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