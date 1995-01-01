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    Появилось фото защитника Кауфриза в форме «Спартака»

    «Спартак» готовит презентацию защитника Максимилиано Кауфриза. В телеграме опубликовано фото игрока в форме москвичей.

    Кауфриз накануне прибыл в Москву для прохождения медосмотра.

    • В случае подписания Кауфриза «Спартаку» предстоит освободить одно легионерское место в заявке на РПЛ (сейчас они все заполнены).
    • Кауфриз – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
    • Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Nozeratti

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии20
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      Рейтинг: +16386

      JTherry 2 минуты назад

      майку дали, трусы дали, уже и кличку дали - Антифриз... а бутсы - забыли?) Рассказов - напрягись...!

      0
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      Рейтинг: +14152

      Garrincha58 4 минуты назад

      кого же они отстегнут скорее всего Хендрикса

      0
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      Рейтинг: +29089

      oyabun 4 минуты назад

      Готовят состав к ФНЛ?

      0
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      Рейтинг: +7467

      "supermax" 25 минут назад

      кто их покупает

      0
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      Рейтинг: +1149

      Олег1204 26 минут назад

      Видел его нарезку, если серьезно то это по уровню мастерства второй кутепов)

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      Рейтинг: +14152

      Garrincha58 > Олег1204 4 минуты назад

      может для РПЛ сойдёт

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      Рейтинг: +3733

      Semenycch 26 минут назад

      Хвалить этого защитника пока рано, он себя нигде еще не проявил.

      0
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      Рейтинг: +610

      mama1991 34 минуты назад

      перед расстрелом...

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      Рейтинг: +1015

      Semargl18 35 минут назад

      а кто это?

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      Рейтинг: +2871

      Питерский князь > Semargl18 15 минут назад

      Смертник!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +153

      bomilazdeshnii 35 минут назад

      Какой-то худой.

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      Рейтинг: +50

      Блямба 38 минут назад

      Любой Кауфриз за ваши деньги..

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