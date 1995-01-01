Появилось фото защитника Кауфриза в форме «Спартака»

майку дали, трусы дали, уже и кличку дали - Антифриз... а бутсы - забыли?) Рассказов - напрягись...!
«Спартак» готовит презентацию защитника Максимилиано Кауфриза. В телеграме опубликовано фото игрока в форме москвичей.
Кауфриз накануне прибыл в Москву для прохождения медосмотра.
- В случае подписания Кауфриза «Спартаку» предстоит освободить одно легионерское место в заявке на РПЛ (сейчас они все заполнены).
- Кауфриз – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
- Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.